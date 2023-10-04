صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية تبلغ 1.7 مليار دولار فى 2022

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية تجاوز 3 مليارات دولار في 2022، منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة بفضل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المصري.

وأضاف وزير المالية -في تصريح مساء اليوم الثلاثاء خلال احتفال السفارة الكورية بالعيد الوطني- أن صادرات مصر إلى كوريا خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الحالي تجاوزت 240 مليون دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تخطت 700 مليون دولار من خلال 180 شركة معظمها في مجالات صناعية حيوية، مؤكدا أن جميعها نماذج ناجحة تحقق مصالح الطرفين وتفتح الباب أمام المزيد من المستثمرين الكوريين للقدوم الى مصر.

ولفت إلى أن مصر تتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات الكورية للاستفادة من المناخ الإيجابي الجاذب للاستثمار في مصر نتيجة الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين وخاصة في مجالات مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية وتوطين الصناعات المتقدمة في صناعات السيارات الكهربائية والنقا النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما رحب الوزير بزيادة أعداد السياح الكوريين الى مصر، مؤكدا تشجيع مصر للاستثمارات الكورية في قطاع السياحة في مصر، وأعرب الوزير عن تقدير مصر للقرار الكوري باعتبار مصر الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لكوريا في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا للسنوات من 2021- 2025 فهو قرار يجسد مدى عمق العلاقات والرغبة المشتركة في استمرار تطورها.