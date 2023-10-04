صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية تبلغ 1.7 مليار دولار فى 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية تجاوز 3 مليارات دولار في 2022، منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة بفضل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المصري.
وأضاف وزير المالية -في تصريح مساء اليوم الثلاثاء خلال احتفال السفارة الكورية بالعيد الوطني- أن صادرات مصر إلى كوريا خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الحالي تجاوزت 240 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تخطت 700 مليون دولار من خلال 180 شركة معظمها في مجالات صناعية حيوية، مؤكدا أن جميعها نماذج ناجحة تحقق مصالح الطرفين وتفتح الباب أمام المزيد من المستثمرين الكوريين للقدوم الى مصر.
ولفت إلى أن مصر تتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات الكورية للاستفادة من المناخ الإيجابي الجاذب للاستثمار في مصر نتيجة الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين وخاصة في مجالات مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية وتوطين الصناعات المتقدمة في صناعات السيارات الكهربائية والنقا النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما رحب الوزير بزيادة أعداد السياح الكوريين الى مصر، مؤكدا تشجيع مصر للاستثمارات الكورية في قطاع السياحة في مصر، وأعرب الوزير عن تقدير مصر للقرار الكوري باعتبار مصر الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لكوريا في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا للسنوات من 2021- 2025 فهو قرار يجسد مدى عمق العلاقات والرغبة المشتركة في استمرار تطورها.
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