شركات الملابس الجاهزة تراهن على ((الموسم الشتوى)) لزيادة عوائدها

(MENAFN
- Al-Borsa News) بهية: 15% زيادة فى الأسعار.. وفتح أسواق تصديرية يدعم المبيعات
تسعى شركات الملابس الجاهزة لزيادة مبيعاتها المحلية والتصديرية خلال الموسم الشتوى الجارى لتعويض التراجع فى مبيعات الموسم الصيفى.
قالت بهية نظيم، عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن خروج شركات الملابس من دائرة الركود الحالية يحتاج إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا وأمريكا بجانب التوسع فى التصدير لدول أفريقيا والدول العربية.
أضافت لـ“البورصة” أن التحديات التى طرأت على السوق خلال الموسم الصيفى أجبرت الشركات إلى البحث عن قنوات جديدة لتسويق إنتاج الملابس الشتوية بدلا من وقف عملية التشغيل والإنتاج.
ذكرت أن القطاع يعانى من عدم توافر مستلزمات التصنيع محلياً بسبب صعوبة فتح اعتمادات مستندية للشركات لاستيراد حاجاتها من السوست والزراير والاكسسوارات الأخرى.
أوضح أن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بنسب تراوحت بين 10 و15% الموسم الحالى، وعلى الرغم من ذلك مازالت تمتلك الشركات قدرة على منافسة المنتجات الصينية والتركية لجودتها العالية.
وتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 14.2%، لتسجل 1.121 مليار دولار، مقابل 1.281 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. شاهين: الموسم الحالى فرصة أخيرة للحفاظ دوران عجلة الإنتاج
قال أحمد شاهين، مدير مصنع زوي كيدز للملابس الجاهزة، إن خروج شرائح استهلاكية كبيرة من السوق عقب زيادت الأسعار الأخيرة أثر سلبيًا على مبيعات القطاع، لذلك فإن الموسم الحالى يعد الفرصة الأخيرة أمام الشركات للحفاظ على الطاقة التشغلية وعدم دخوله دائرة التعثر.
أضاف لـ”البورصة”، أن الزيادات السعرية التى طرأت على الخامات خلال الشهور الماضية، من المتوقع أن ترفع الأسعار بنسبة 30% الموسم الجارى لكن أغلب المحلات ستلجأ إلى طرح عروض بهدف تحريك المبيعات لتحقيق مستهدفاتها.
ذكر أن الشركة تصدر 25% من إنتاجها لأمريكا والسعودية والأردن حاليًا ومن المستهدف دخول دول عربية جديدة.
أوضح أن أسعار الأقمشة المستوردة ارتفعت بقيم تراوحت بين 100 و120 ألف جنيه للطن منذ بداية العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، لافتًا إلى أن مصنعه يعتمد على 10% خامات محلية فقط.
قال محمد حجازى، رئيس مجلس إدارة شركة سفن سكايز لاستيراد وتصدير الملابس الجاهزة، إن الشركة لجأت إلى تخفيض هامش الربح لـ 10% بهدف تنشيط المبيعات خاصة بعد غلق السوق اللبنانى وتوقف عملية التصدير.
لفت إلى ِأن الطلب على منتجات الشركة تراجع خلال الموسم الشتوى الجارى إلى 10 آلاف قطعة شهريًا مقابل 45 ألف قطعة الموسم الماضى.
توقع ارتفاع أسعار المنتجات بنسب تصل إلى 10% بسبب الأعباء المالية التى تتحملها الشركات عقب تصاعد أزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية.
قال خالد ماهر، المدير المالى لمصنع وان تو تويلف لملابس الأطفال، إن شركات الملابس الجاهزة تسعى إلى امتصاص أى زيادات جديدة تطرأ على مدخلات الإنتاج.. لكن استمرار الزيادة دفعها إلى تمرير أغلبها على سعر المنتج النهائى.
قال طارق رجب، مدير مصنع تريكو فاروس لتصنيع الملابس الجاهزة، إن أسعار الخيوط وخامات التصنيع ارتفعت بنسبة 75% منذ بداية العام الجارى ما دفع الشركة إلى زيادة سعر المنتج النهائى بنسبة تصل إلى 30% خلال الموسم الجارى.
أضاف أن الزيادة الكبيرة فى أسعار المدخلات، تنذر بتراجع المبيعات خلال الموسم الشتوى.. لذلك يدرس المصنع التوقف عن التصنيع بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية وتوفير خامات التصنيع بأسعارها الطبيعية.
أشار إلى أن سعر خيوط التريكو المحلية ارتفعت من 110 آلاف جنيه للطن إلى 195 ألف جنيه حالياً.
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