شركات الملابس الجاهزة تراهن على ((الموسم الشتوى)) لزيادة عوائدها

تسعى شركات الملابس الجاهزة لزيادة مبيعاتها المحلية والتصديرية خلال الموسم الشتوى الجارى لتعويض التراجع فى مبيعات الموسم الصيفى.

قالت بهية نظيم، عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن خروج شركات الملابس من دائرة الركود الحالية يحتاج إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا وأمريكا بجانب التوسع فى التصدير لدول أفريقيا والدول العربية.

أضافت لـ“البورصة” أن التحديات التى طرأت على السوق خلال الموسم الصيفى أجبرت الشركات إلى البحث عن قنوات جديدة لتسويق إنتاج الملابس الشتوية بدلا من وقف عملية التشغيل والإنتاج.

ذكرت أن القطاع يعانى من عدم توافر مستلزمات التصنيع محلياً بسبب صعوبة فتح اعتمادات مستندية للشركات لاستيراد حاجاتها من السوست والزراير والاكسسوارات الأخرى.

أوضح أن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بنسب تراوحت بين 10 و15% الموسم الحالى، وعلى الرغم من ذلك مازالت تمتلك الشركات قدرة على منافسة المنتجات الصينية والتركية لجودتها العالية.

وتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 14.2%، لتسجل 1.121 مليار دولار، مقابل 1.281 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال أحمد شاهين، مدير مصنع زوي كيدز للملابس الجاهزة، إن خروج شرائح استهلاكية كبيرة من السوق عقب زيادت الأسعار الأخيرة أثر سلبيًا على مبيعات القطاع، لذلك فإن الموسم الحالى يعد الفرصة الأخيرة أمام الشركات للحفاظ على الطاقة التشغلية وعدم دخوله دائرة التعثر.

أضاف لـ”البورصة”، أن الزيادات السعرية التى طرأت على الخامات خلال الشهور الماضية، من المتوقع أن ترفع الأسعار بنسبة 30% الموسم الجارى لكن أغلب المحلات ستلجأ إلى طرح عروض بهدف تحريك المبيعات لتحقيق مستهدفاتها.

ذكر أن الشركة تصدر 25% من إنتاجها لأمريكا والسعودية والأردن حاليًا ومن المستهدف دخول دول عربية جديدة.

أوضح أن أسعار الأقمشة المستوردة ارتفعت بقيم تراوحت بين 100 و120 ألف جنيه للطن منذ بداية العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، لافتًا إلى أن مصنعه يعتمد على 10% خامات محلية فقط.

قال محمد حجازى، رئيس مجلس إدارة شركة سفن سكايز لاستيراد وتصدير الملابس الجاهزة، إن الشركة لجأت إلى تخفيض هامش الربح لـ 10% بهدف تنشيط المبيعات خاصة بعد غلق السوق اللبنانى وتوقف عملية التصدير.

لفت إلى ِأن الطلب على منتجات الشركة تراجع خلال الموسم الشتوى الجارى إلى 10 آلاف قطعة شهريًا مقابل 45 ألف قطعة الموسم الماضى.

توقع ارتفاع أسعار المنتجات بنسب تصل إلى 10% بسبب الأعباء المالية التى تتحملها الشركات عقب تصاعد أزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية.

قال خالد ماهر، المدير المالى لمصنع وان تو تويلف لملابس الأطفال، إن شركات الملابس الجاهزة تسعى إلى امتصاص أى زيادات جديدة تطرأ على مدخلات الإنتاج.. لكن استمرار الزيادة دفعها إلى تمرير أغلبها على سعر المنتج النهائى.

قال طارق رجب، مدير مصنع تريكو فاروس لتصنيع الملابس الجاهزة، إن أسعار الخيوط وخامات التصنيع ارتفعت بنسبة 75% منذ بداية العام الجارى ما دفع الشركة إلى زيادة سعر المنتج النهائى بنسبة تصل إلى 30% خلال الموسم الجارى.

أضاف أن الزيادة الكبيرة فى أسعار المدخلات، تنذر بتراجع المبيعات خلال الموسم الشتوى.. لذلك يدرس المصنع التوقف عن التصنيع بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية وتوفير خامات التصنيع بأسعارها الطبيعية.

أشار إلى أن سعر خيوط التريكو المحلية ارتفعت من 110 آلاف جنيه للطن إلى 195 ألف جنيه حالياً.