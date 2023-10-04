هواوى تطرح ساعة ذكية من الذهب بنحو 100 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) استعرضت هواوى اليوم استراتيجية الأجهزة القابلة للارتداء وإطلاق منتج جديد في دبي، وكشفت عن خطوتها التالية بما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء.

وقالت الشركة، إن استراتيجيتها تقوم على تطوير صناعة الأجهزة القابلة للارتداء وتزويد المستخدمين بالجهاز الذي سيرافق أيديهم لتحسين نمط حياتهم بما يتماشى مع الحياة الحديثة.

كما كشفت هواوي خلال حدث الإطلاق عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، وعلى رأسها HUAWEI WATCH GT 4؛ الإضافة الأحدث إلى سلسلة ساعاتهم الذكية المشهورة، والساعة الذكية الفاخرة HUAWEI WATCH Ultimate Design التي بلغ سعرها 11 ألف درهم ما يقرب من 100 ألف جنيه، بالإضافة لسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 TWS، ونظارات HUAWEI Eyewear 2، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11-inch PaperMatte Edition وMatePad 11 PaperMatte Edition اللذان يقدمّان شاشة بملمس مشابه للورق تتلاءم مع استخدامات القراءة والكتابة مع تقليل تداخل الضوء بنسبة 97%.

وقال بابلو نينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا:“مع HUAWEI WATCH GT 4 والمنتجات الأخرى التي أطلقناها اليوم، فنحن نقوم بتغيير تجربة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمستخدمين هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وتابع: تجمع أجهزتنا الجديدة القابلة للارتداء بين أحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم الحديث والمواكب للموضة مع الميزات الصحية التي تركز على المستخدم والتي تُحدث ثورة في الصناعة، وهذا سيمكّن المستخدمين من تخصيص رحلتهم الصحية والرياضية، دون المساس بأسلوبهم الخاص بالموضة.