هواوى تطرح ساعة ذكية من الذهب بنحو 100 ألف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعرضت هواوى اليوم استراتيجية الأجهزة القابلة للارتداء وإطلاق منتج جديد في دبي، وكشفت عن خطوتها التالية بما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء.
وقالت الشركة، إن استراتيجيتها تقوم على تطوير صناعة الأجهزة القابلة للارتداء وتزويد المستخدمين بالجهاز الذي سيرافق أيديهم لتحسين نمط حياتهم بما يتماشى مع الحياة الحديثة.
كما كشفت هواوي خلال حدث الإطلاق عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، وعلى رأسها HUAWEI WATCH GT 4؛ الإضافة الأحدث إلى سلسلة ساعاتهم الذكية المشهورة، والساعة الذكية الفاخرة HUAWEI WATCH Ultimate Design التي بلغ سعرها 11 ألف درهم ما يقرب من 100 ألف جنيه، بالإضافة لسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 TWS، ونظارات HUAWEI Eyewear 2، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11-inch PaperMatte Edition وMatePad 11 PaperMatte Edition اللذان يقدمّان شاشة بملمس مشابه للورق تتلاءم مع استخدامات القراءة والكتابة مع تقليل تداخل الضوء بنسبة 97%.
وقال بابلو نينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا:“مع HUAWEI WATCH GT 4 والمنتجات الأخرى التي أطلقناها اليوم، فنحن نقوم بتغيير تجربة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمستخدمين هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.
وتابع: تجمع أجهزتنا الجديدة القابلة للارتداء بين أحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم الحديث والمواكب للموضة مع الميزات الصحية التي تركز على المستخدم والتي تُحدث ثورة في الصناعة، وهذا سيمكّن المستخدمين من تخصيص رحلتهم الصحية والرياضية، دون المساس بأسلوبهم الخاص بالموضة.
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