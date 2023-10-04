دبى: 773 مليون درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 3.6 مليار درهم.

وأعلنت الدائرة اليوم تسجيل 262 مبايعة بقيمة 772.57 مليون درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 367.67 مليون درهم و202 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 404.91 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 33.28 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 30.33 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 107.87 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 22.58 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 20.81 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 38.3 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نايف، وأخيرًا مبايعة بقيمة 9.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 53.06 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 17.97 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 32.17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.6 مليار درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 23.89 مليون درهم و81 رهن فلل وشقق بقيمة 2.57 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50.73 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 228.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 95 مليون درهم، وأخرى في منطقة الكرامه بقيمة 45 مليون درهم.