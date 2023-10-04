النمسا تفرض رقابة على الحدود مع سلوفاكيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أنه سيتم تنفيذ عمليات مراقبة الحدود مع سلوفاكيا اعتبارًا من اليوم.

وقال كارنر – في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- إن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وإغلاق الطرق التي يستخدمها المهربون.

وذكر الوزير أن جمهورية التشيك وبولندا اتخذتا إجراءات مشابهة اليوم لفرض ضوابط على طول حدودهما مع سلوفاكيا بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وملاحقة أنشطة التهريب.

يشار إلى أن النمسا تستخدم الطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود مع دول الجوار كما تكثف الحملات الأمنية لملاحقة تجار البشر مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في طلبات اللجوء هذا العام.

أ. ش. أ