اليابان تقدم 1.3 مليار دولار كمساعدة إضافية لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدم اليابان ما يصل إلى 192 مليار ين (1.3 مليار دولار) كدعم إضافي لمصنع شركة ميكرون تكنولوجي الأمريكي لصناعة الرقائق في محافظة هيروشيما، حسبما قال وزير الصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي اليوم /الثلاثاء/، في محاولة لتعزيز سلسلة توريد الرقائق الخاصة بها.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه الخطوة تضيف إلى جهود اليابان، لضمان إمدادات مستقرة من الرقائق في وقت تشكل فيه التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تهديدًا متزايدًا لأمنها الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن مساعدات للشركة تصل إلى 46.5 مليار ين.
أ. ش. أ
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