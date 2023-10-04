اليابان تقدم 1.3 مليار دولار كمساعدة إضافية لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق

MENAFN - Al-Borsa News) تقدم اليابان ما يصل إلى 192 مليار ين (1.3 مليار دولار) كدعم إضافي لمصنع شركة ميكرون تكنولوجي الأمريكي لصناعة الرقائق في محافظة هيروشيما، حسبما قال وزير الصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي اليوم /الثلاثاء/، في محاولة لتعزيز سلسلة توريد الرقائق الخاصة بها.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه الخطوة تضيف إلى جهود اليابان، لضمان إمدادات مستقرة من الرقائق في وقت تشكل فيه التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تهديدًا متزايدًا لأمنها الاقتصادي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن مساعدات للشركة تصل إلى 46.5 مليار ين.

أ. ش. أ