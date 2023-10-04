النحاس يتراجع دون 8 آلاف دولار للمرة الأولى منذ مايو

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، في ظل تقييم الأسواق استمرار التشديد النقدي من البنوك المركزية، مع صدور بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع في الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي أضعف توقعات الطلب.

وتم تداول المعدن الصناعي لفترة وجيزة دون مستوى 8 آلاف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن للمرة الأولى منذ أواخر مايو، بعد تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل إثر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس.

وبحسب“بلومبرج”، سجل الفارق بين السعر الفوري للنحاس وسعر العقود الآجلة المتداولة في بورصة لندن للمعادن للتسليم لمدة ثلاثة أشهر خلال تداولات الإثنين، أكبر فجوة له منذ عام 2000، في إشارة إلى أن العرض الفوري يفوق الطلب.

وتزامن تراجع النحاس مع انكماش نشاط التصنيع في الاقتصادات الصناعية الكبرى خلال شهر سبتمبر، حيث ظل القطاع في منطقة الانكماش دون 50 نقطة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، بحسب مؤشر“إس آند بي جلوبال” لمديري المشتريات.

وانخفضت أسعار النحاس تسليم شهر ديسمبر في بورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.4% عند 3.6285 دولار للرطل، كما تراجع النحاس تسليم ثلاثة أشهر بنفس النسبة إلى 8038.5 دولار للطن المتري الواحد في بورصة لندن، بعد انخفاضه بما يصل إلى 1.2% في وقت سابق.

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