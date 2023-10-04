النحاس يتراجع دون 8 آلاف دولار للمرة الأولى منذ مايو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، في ظل تقييم الأسواق استمرار التشديد النقدي من البنوك المركزية، مع صدور بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع في الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي أضعف توقعات الطلب.
وتم تداول المعدن الصناعي لفترة وجيزة دون مستوى 8 آلاف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن للمرة الأولى منذ أواخر مايو، بعد تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل إثر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس.
وبحسب“بلومبرج”، سجل الفارق بين السعر الفوري للنحاس وسعر العقود الآجلة المتداولة في بورصة لندن للمعادن للتسليم لمدة ثلاثة أشهر خلال تداولات الإثنين، أكبر فجوة له منذ عام 2000، في إشارة إلى أن العرض الفوري يفوق الطلب.
وتزامن تراجع النحاس مع انكماش نشاط التصنيع في الاقتصادات الصناعية الكبرى خلال شهر سبتمبر، حيث ظل القطاع في منطقة الانكماش دون 50 نقطة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، بحسب مؤشر“إس آند بي جلوبال” لمديري المشتريات.
وانخفضت أسعار النحاس تسليم شهر ديسمبر في بورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.4% عند 3.6285 دولار للرطل، كما تراجع النحاس تسليم ثلاثة أشهر بنفس النسبة إلى 8038.5 دولار للطن المتري الواحد في بورصة لندن، بعد انخفاضه بما يصل إلى 1.2% في وقت سابق.
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