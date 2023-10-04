مبيعات السيارات تتراجع 65.5% أول 8 أشهر من العام

قدر مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)) مبيعات السيارات فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام بنحو 51.1 ألف سيارة مقابل 148.4 ألف الفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة تراجع بلغت نحو 65.5%.

وكشف التقرير الذى حصلت ((البورصة)) على نسخة منه، تراجع مبيعات السيارات ((الملاكى)) بنسبة بلغت نحو 65%، مسجلة نحو 38 ألف سيارة، مقابل 110.2 ألف سيارة العام الماضى على أساس سنوى.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 5 آلاف أتوبيس مقابل 11.3 ألف أتوبيس خلال 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 55.7%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل بيع أكثر من 8 آلاف شاحنة، مقارنة بـ26.8 ألف وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 70%.

وحافظت العلامة اليابانية ((نيسان)) على صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال الـ8 أشهر الماضية من العام الحالى، بعدما باعت 7.8 ألف سيارة بحصة سوقية 15.3%.

وجاءت العلامة التجارية ((شيفروليه)) فى المرتبة الثانية بعدما استحوذت على حصة سوقية 12.7% بإجمالى مبيعات 6.5 ألف سيارة، وتبعتها ((شيرى – غبور)) الصينية فى المركز الثالث بحصة بلغت 11.5% بواقع 5.8 ألف سيارة.

كما حافظت العلامة التجارية ((تويوتا)) على المركز الرابع بحصة سوقية 9.5% عبر بيع 4.8 ألف سيارة، وتلتها ((رينو)) فى المركز الخامس بحصة 6.5% ومبيعات أكثر من 3.3 ألف سيارة. واحتلت العلامة التجارية ((بى واى دى)) المرتبة السادسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 6.1% مسجلة بيع 3.1 ألف سيارة، ثم ((سوزوكى)) فى المركز السابع بحصة سوقية بلغت نحو 6% بواقع أكثر من 3 آلاف سيارة تقريباً.

كما جاءت العلامة التجارية ((إم جى)) فى المرتبة الثامنة بعد ما استحوذت على حصة سوقية 5% مسجلة نحو 2.5 ألف سيارة، وتبعتها ((هيونداى)) فى المركز التاسع بحصة 4.8% بإجمالى 2.4 ألف سيارة.

وجاءت ((كيا)) فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية 4.3% بإجمالى بيع 2.2 ألف سيارة، كما تبعتها ((ميتسوبيشى)) فى المركز الحادى عشر بحصة 3.8% ببيع 1.9 ألف سيارة، بينما احتفظ ((أوبل)) بالمرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية 2.3% مسجلة بيع 1.1 ألف سيارة.

واستحوذت الماركات التجارية الأخرى على 12.3% بإجمالى 6.2 ألف سيارة خلال الـ8 أشهر الماضية من العام الحالى.

وعلى أساس شهرى، تراجعت مبيعات سوق السيارات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى لتصل إلى 8 آلاف سيارة بمعدل انخفاض بلغت نسبته 40%، مقارنة بمبيعات أغسطس 2022 المناظرة من العام السابق، والذى شهدت بيع 13.3 ألف سيارة.

وكشف التقرير، أن السيارات ((الملاكى)) شهدت تراجعاً ملحوظاً بالمبيعات بإجمالى 6.2 ألف سيارة خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 8.6 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 28.4%.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 495 أتوبيساً مقابل أكثر من ألف أتوبيس خلال شهر أغسطس 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 51.7%، كما تراجعت مبيعات الشاحنات مسجلة 1.3 ألف شاحنة مقارنة بـ3.6 ألف وحدة فى الفترة المقارنة من العام الماضى، بانخفاض نسبته 64.3%.