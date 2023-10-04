مبيعات السيارات تتراجع 65.5% أول 8 أشهر من العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) بيع 51 ألف سيارة فى 8 أشهر.. و((نيسان)) مستمرة فى الصدارة و((شيفروليه)) بالمرتبة الثانية
قدر مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)) مبيعات السيارات فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام بنحو 51.1 ألف سيارة مقابل 148.4 ألف الفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة تراجع بلغت نحو 65.5%.
وكشف التقرير الذى حصلت ((البورصة)) على نسخة منه، تراجع مبيعات السيارات ((الملاكى)) بنسبة بلغت نحو 65%، مسجلة نحو 38 ألف سيارة، مقابل 110.2 ألف سيارة العام الماضى على أساس سنوى.
وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 5 آلاف أتوبيس مقابل 11.3 ألف أتوبيس خلال 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 55.7%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل بيع أكثر من 8 آلاف شاحنة، مقارنة بـ26.8 ألف وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 70%.
وحافظت العلامة اليابانية ((نيسان)) على صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال الـ8 أشهر الماضية من العام الحالى، بعدما باعت 7.8 ألف سيارة بحصة سوقية 15.3%.
وجاءت العلامة التجارية ((شيفروليه)) فى المرتبة الثانية بعدما استحوذت على حصة سوقية 12.7% بإجمالى مبيعات 6.5 ألف سيارة، وتبعتها ((شيرى – غبور)) الصينية فى المركز الثالث بحصة بلغت 11.5% بواقع 5.8 ألف سيارة.
كما حافظت العلامة التجارية ((تويوتا)) على المركز الرابع بحصة سوقية 9.5% عبر بيع 4.8 ألف سيارة، وتلتها ((رينو)) فى المركز الخامس بحصة 6.5% ومبيعات أكثر من 3.3 ألف سيارة. واحتلت العلامة التجارية ((بى واى دى)) المرتبة السادسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 6.1% مسجلة بيع 3.1 ألف سيارة، ثم ((سوزوكى)) فى المركز السابع بحصة سوقية بلغت نحو 6% بواقع أكثر من 3 آلاف سيارة تقريباً.
كما جاءت العلامة التجارية ((إم جى)) فى المرتبة الثامنة بعد ما استحوذت على حصة سوقية 5% مسجلة نحو 2.5 ألف سيارة، وتبعتها ((هيونداى)) فى المركز التاسع بحصة 4.8% بإجمالى 2.4 ألف سيارة.
وجاءت ((كيا)) فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية 4.3% بإجمالى بيع 2.2 ألف سيارة، كما تبعتها ((ميتسوبيشى)) فى المركز الحادى عشر بحصة 3.8% ببيع 1.9 ألف سيارة، بينما احتفظ ((أوبل)) بالمرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية 2.3% مسجلة بيع 1.1 ألف سيارة.
واستحوذت الماركات التجارية الأخرى على 12.3% بإجمالى 6.2 ألف سيارة خلال الـ8 أشهر الماضية من العام الحالى.
وعلى أساس شهرى، تراجعت مبيعات سوق السيارات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى لتصل إلى 8 آلاف سيارة بمعدل انخفاض بلغت نسبته 40%، مقارنة بمبيعات أغسطس 2022 المناظرة من العام السابق، والذى شهدت بيع 13.3 ألف سيارة.
وكشف التقرير، أن السيارات ((الملاكى)) شهدت تراجعاً ملحوظاً بالمبيعات بإجمالى 6.2 ألف سيارة خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 8.6 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 28.4%.
وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 495 أتوبيساً مقابل أكثر من ألف أتوبيس خلال شهر أغسطس 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 51.7%، كما تراجعت مبيعات الشاحنات مسجلة 1.3 ألف شاحنة مقارنة بـ3.6 ألف وحدة فى الفترة المقارنة من العام الماضى، بانخفاض نسبته 64.3%.
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