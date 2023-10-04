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السكك الحديدية فى الصين تسجل 16.47 مليون رحلة ركاب أمس

10/4/2023 1:50:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات من شركة مجموعة السكك الحديد الصينية المحدودة، اليوم الثلاثاء، أن السكك الحديدية في الصين سجلت تشغيل نحو 16.47 مليون رحلة ركاب أمس، وهو اليوم الرابع من العطلة التي تستمر ثمانية أيام بمناسبة عيد منتصف الخريف واليوم الوطني.

وأوضحت الشركة – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه من المتوقع تشغيل 16.35 مليون رحلة ركاب عبر السكك الحديدية اليوم.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع تشغيل حوالي 11190 قطارا لنقل الركاب، بما في ذلك 889 قطارا دخلت الخدمة حديثا لتلبية متطلبات المسافرين عبر السكك الحديدية.

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