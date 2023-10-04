السكك الحديدية فى الصين تسجل 16.47 مليون رحلة ركاب أمس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات من شركة مجموعة السكك الحديد الصينية المحدودة، اليوم الثلاثاء، أن السكك الحديدية في الصين سجلت تشغيل نحو 16.47 مليون رحلة ركاب أمس، وهو اليوم الرابع من العطلة التي تستمر ثمانية أيام بمناسبة عيد منتصف الخريف واليوم الوطني.
وأوضحت الشركة – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه من المتوقع تشغيل 16.35 مليون رحلة ركاب عبر السكك الحديدية اليوم.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع تشغيل حوالي 11190 قطارا لنقل الركاب، بما في ذلك 889 قطارا دخلت الخدمة حديثا لتلبية متطلبات المسافرين عبر السكك الحديدية.
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