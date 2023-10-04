الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت الأسهم الأوروبية الخسائر، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما أثرت توقعات متشائمة من قطاع الوساطة المالية على شركات بيع الأزياء بالتجزئة.

وذكر موقع“سي إن بي سي عربية” أن بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية أدت إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، ليحوم حول أدنى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وسجلت أسهم شركات المرافق والتعدين أكبر الخسائر على مستوى القطاعات.

وتراجع سهم شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 2.8 بعد أن خفض دويتشه بنك توقعاته لأرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب، في حين هبطت أسهم شركة بربري البريطانية للسلع الفاخرة 3.1 بالمئة بعد أن خفضت يو.بي.إس توصيتها.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم نوفو نورديسك 1.9% بعد أن رفضت لجنة بمكتب براءات الاختراع الأمريكي طلبات من شركة ميلان للصناعات الدوائية لمراجعة صلاحية براءات اختراع لشركة نوفو تغطي المادة الفعالة في أدوية لإنقاص الوزن والسكري.

أ. ش. أ