الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت الأسهم الأوروبية الخسائر، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما أثرت توقعات متشائمة من قطاع الوساطة المالية على شركات بيع الأزياء بالتجزئة.
وذكر موقع“سي إن بي سي عربية” أن بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية أدت إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، ليحوم حول أدنى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وسجلت أسهم شركات المرافق والتعدين أكبر الخسائر على مستوى القطاعات.
وتراجع سهم شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 2.8 بعد أن خفض دويتشه بنك توقعاته لأرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب، في حين هبطت أسهم شركة بربري البريطانية للسلع الفاخرة 3.1 بالمئة بعد أن خفضت يو.بي.إس توصيتها.
وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم نوفو نورديسك 1.9% بعد أن رفضت لجنة بمكتب براءات الاختراع الأمريكي طلبات من شركة ميلان للصناعات الدوائية لمراجعة صلاحية براءات اختراع لشركة نوفو تغطي المادة الفعالة في أدوية لإنقاص الوزن والسكري.
أ. ش. أ
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