بورصات العالم تشهد تراجعًا فى أسعار أسهم مؤسسات إنتاج الطاقة الخضراء

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية عن تراجع عام في أسعار أسهم مؤسسات انتاج الطاقة الخضراء – الطاقة المولدة من مزارح الرياح – فى أسواق الأسهم الدولية، وقالت ستاندرد آند بورز إن مؤشرها العالمى لمؤسسات إنتاج الطاقة الخضراء الذى يقيس أداء 100 مؤسسة على مستوى العالم قد سجل تراجعًا بلغت نسبته 20.2% خلال الشهرين الماضيين وهو الهبوط الأكبر فى تاريخ المؤشر منذ العام 2013.

وقالت ستاندرد آند بورز إن كبرى مؤسسات إنتاج توربينات إنتاج الكهرباء الهوائية فى العالم وهى مؤسسة“فيستاز” الأوروبية قد خسرت فى الربع الثانى من العام الجارى تشغيليا 130 مليون يورو، وكذلك فقدت كبرى مؤسسات انتاج توربينات الكهرباء الهوائة فى الدانمارك“اوستريد” 30% من قيمتها منذ اغسطس الماضى.

وأرجعت ستاندارد آند بورز السبب في ذلك فى جانبه منه الى منافسة مؤسسات إنتاج توربينات طاقة الرياح الصينية فى الأسواق الغربية وما نتج عن ذلك من اختلالات واضحة فى معادلة العرض والطلب الغربى على هذا النوع من التكنولوجيا.

توازيا مع ذلك تراجعت اسهم كبيرات مؤسسات انتاج الكهرباء الشمسية فى بورصات لندن ونيويورك بمعدلات تتراوح بين 32% و33% على التوالى نتيجة تراجع الطلب التوريدى من بلدان العالم النامى بنسبة 44% منذ بداية العام الجارى بفعل الازمات الاقتصادية التى تتعرض لها والتى جعلت فى غير مقدورها التوسع شراء تكنولوجيا التوليد.

أ. ش. أ