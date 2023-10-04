بورصات العالم تشهد تراجعًا فى أسعار أسهم مؤسسات إنتاج الطاقة الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية عن تراجع عام في أسعار أسهم مؤسسات انتاج الطاقة الخضراء – الطاقة المولدة من مزارح الرياح – فى أسواق الأسهم الدولية، وقالت ستاندرد آند بورز إن مؤشرها العالمى لمؤسسات إنتاج الطاقة الخضراء الذى يقيس أداء 100 مؤسسة على مستوى العالم قد سجل تراجعًا بلغت نسبته 20.2% خلال الشهرين الماضيين وهو الهبوط الأكبر فى تاريخ المؤشر منذ العام 2013.
وقالت ستاندرد آند بورز إن كبرى مؤسسات إنتاج توربينات إنتاج الكهرباء الهوائية فى العالم وهى مؤسسة“فيستاز” الأوروبية قد خسرت فى الربع الثانى من العام الجارى تشغيليا 130 مليون يورو، وكذلك فقدت كبرى مؤسسات انتاج توربينات الكهرباء الهوائة فى الدانمارك“اوستريد” 30% من قيمتها منذ اغسطس الماضى.
وأرجعت ستاندارد آند بورز السبب في ذلك فى جانبه منه الى منافسة مؤسسات إنتاج توربينات طاقة الرياح الصينية فى الأسواق الغربية وما نتج عن ذلك من اختلالات واضحة فى معادلة العرض والطلب الغربى على هذا النوع من التكنولوجيا.
توازيا مع ذلك تراجعت اسهم كبيرات مؤسسات انتاج الكهرباء الشمسية فى بورصات لندن ونيويورك بمعدلات تتراوح بين 32% و33% على التوالى نتيجة تراجع الطلب التوريدى من بلدان العالم النامى بنسبة 44% منذ بداية العام الجارى بفعل الازمات الاقتصادية التى تتعرض لها والتى جعلت فى غير مقدورها التوسع شراء تكنولوجيا التوليد.
أ. ش. أ
MENAFN04102023000202011048ID1107184730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.