10.6 مليار دولار حجم تجارة مدينة شيامن الصينية مع دول بريكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت سلطات الجمارك بمدينة شيامن الساحلية الواقعة في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، ارتفاع حجم تجارتها مع دول بريكس بنسبة 28.7% على أساس سنوي ليصل إلى 75.81 مليار يوان (نحو 10.6 مليار دولار أمريكي)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
وبلغ حجم صادرات شيامن إلى دول البريكس 20.34 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بزيادة 10.4% على أساس سنوي، وبلغ حجم وارداتها من دول البريكس إجمالي 55.47 مليار يوان بزيادة 37% على اساس سنوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وشملت السلع المستوردة الرئيسية خلال الفترة المذكورة، الفحم والليجنيت وخام الحديد والرمال المعدنية، بينما شملت الصادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية، فضلا عن السلع كثيفة العمالة.
أ. ش. أ
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