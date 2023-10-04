10.6 مليار دولار حجم تجارة مدينة شيامن الصينية مع دول بريكس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت سلطات الجمارك بمدينة شيامن الساحلية الواقعة في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، ارتفاع حجم تجارتها مع دول بريكس بنسبة 28.7% على أساس سنوي ليصل إلى 75.81 مليار يوان (نحو 10.6 مليار دولار أمريكي)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وبلغ حجم صادرات شيامن إلى دول البريكس 20.34 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بزيادة 10.4% على أساس سنوي، وبلغ حجم وارداتها من دول البريكس إجمالي 55.47 مليار يوان بزيادة 37% على اساس سنوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وشملت السلع المستوردة الرئيسية خلال الفترة المذكورة، الفحم والليجنيت وخام الحديد والرمال المعدنية، بينما شملت الصادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية، فضلا عن السلع كثيفة العمالة.

أ. ش. أ