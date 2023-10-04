رئيس الوزراء: نحرص على تطوير العلاقات الوطيدة مع الإمارات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عُمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدولة الإمارات الشقيقة، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق دوماً من أجل تطوير تلك العلاقاتِ ودفعها نحو آفاق أرحب، لاسيما في مجال تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء مع محمد حسن السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.

واستعرض رئيس الوزراء أهم محاور تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، حيث قدم شرحاً حول جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتناول جانباً من المُحفزات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وكذا خطة الطروحات الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً بهدف منح دور أكبر للقطاع الخاص.

بدوره، أعرب الوزير الإماراتي عن تقديره لعقد هذا اللقاء، مستعرضاً أبرز محاور التجربة الإماراتية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال الاستثمار، وبخاصة في ظل الفرص الواعدة لتحقيق ذلك.

كما شهد الاجتماع استعراض عددٍ من مجالات التعاون بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في مجالات وقطاعات تحظى باهتمام البلدين.