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داو جونز يهبط 376 نقطة مع تجدد مخاوف التشديد النقدى

10/4/2023 1:50:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية لتسجل مستويات غير مسبوقة في أكثر من عقد ونصف العقد، وتقييم صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وهبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.15% أو 376 نقطة إلى 33056 نقطة.

وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.35% إلى 4231 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 1.65% إلى 13090 نقطة.

وارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس إلى 9.6 مليون فرصة خلافًا للتوقعات بتسجيل 8.8 مليون فرصة، بعد شهر واحد فقط من انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في إشارة لاستمرار قوة سوق العمل ومرونة الاقتصاد الأمريكي رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وصعد عائد السندات العشرية الأمريكية بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.776%، بعد أن لامس 4.794% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

أرقام

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