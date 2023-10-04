داو جونز يهبط 376 نقطة مع تجدد مخاوف التشديد النقدى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية لتسجل مستويات غير مسبوقة في أكثر من عقد ونصف العقد، وتقييم صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي.
وهبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.15% أو 376 نقطة إلى 33056 نقطة.
وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.35% إلى 4231 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 1.65% إلى 13090 نقطة.
وارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس إلى 9.6 مليون فرصة خلافًا للتوقعات بتسجيل 8.8 مليون فرصة، بعد شهر واحد فقط من انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في إشارة لاستمرار قوة سوق العمل ومرونة الاقتصاد الأمريكي رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
وصعد عائد السندات العشرية الأمريكية بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.776%، بعد أن لامس 4.794% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
أرقام
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