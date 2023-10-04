إنجاز مصر وإكسون موبيل وأوراسكوم يحتفلون بتخريج 43 متدربًا من صنعتى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) احتفلت مؤسسة إنجاز مصر بالتعاون مع شركتى إكسون موبيل مصر وأوراسكوم للإنشاءات بتخريج 43 شابًا وشابة فى الدورة السادسة من مبادرة“صنعتى”، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الكادر الفنى لتلبية احتياجات سوق العمل المصرية.

وتتضمن مبادرة صنعتى تدريب خريجى التعليم الفنى على المهارات الشخصية وتعزيز المعرفة العلمية والعملية بالتخصصات الفنية المطلوبة فى سوق العمل، إلى جانب تقديم توجيه وإرشاد لضمان مسار مهنى ناجح للمتدربين بعد التخرج، بالإضافة إلى الدعم المتواصل للخريجين فور انتهاء تدريبهم من خلال تشبيكهم بفرص توظيف وتدريب مختلفة فى المصانع والشركات المختلفة.

وقد وفرت المبادرة عدة محاور للتدريب بالإضافة إلى الجانب العملى، حيث تلقى 43 شابًا وشابة تدريب يهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية وتنمية الشخصية والتعريف بأفضل ممارسات إقامة المشروعات، فى حين تدرب 43 خريجًا منهم 12 متدربة على برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسى وتدريب على مستويين فى اللغة الإنجليزية لتحسين مهاراتهم اللغوية.

وفيما يتعلق بالجانب العملى، تلقى الخريجون والخريجات تدريبات عملية لتعزيز مهاراتهم الفنية داخل معامل متخصصة مجهزة على أعلى مستوى بمعهد الدونبوسكو الساليزيان فى منطقة روض الفرج بالقاهرة، وذلك فى عدة تخصصات منها: كهرباء الإلكترونيات، حيث تدرب فيها 15 خريجًا انقسموا بين 6 شباب و9 شابات، وحصل 10 خريجين على تدريبات فنية فى تخصص التبريد والتكييف، وتدرب 6 آخرين فى تخصص لحام الأكسجين والكهرباء، كما حصل 12 خريجًا على تدريباتهم فى تخصص ميكانيكا السيارات.

وصرح المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر:“تؤمن الشركة بأهمية التعليم الفنى فى بناء اقتصاد الدول، لذا يعد التعليم الفنى بالنسبة لنا أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية. ومن هذا المنطلق حرصنا على إقامة شراكات وثيقة مع عدة أطراف تشاركنا الاهتمام نفسه ومنها شركة أوراسكوم للإنشاءات؛ حيث بدأنا سويًا مبادرة صنعتى فى عام 2014 محققة نجاحًا كبيرًا. ونفخر اليوم بتخريج دفعة جديدة فى الدورة السادسة من المبادرة بالتعاون مع كل من إنجاز مصر ومدرسة الدونبوسكو الساليزيان؛ لما لهما من باع طويل فى مجال التدريب الفنى وتأهيل الخريجين لسوق العمل. وإننا عازمون على مواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا لتعزيز مهارات الشباب المصرى سواء الحياتية أو الفنية لتأهيلهم لسوق العمل، لما له من أثر إيجابى على دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر”.

بينما صرَّحت هبة إسكندر رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة أوراسكوم للإنشاءات:“سعداء بتخريج دفعة جديدة من شبابنا بمهارات فنية من شأنها تلبية متطلبات سوق العمل فى ظل التغيرات المتسارعة فى المشهدين الصناعى والاقتصادى. وسنسعى جاهدين، بالتعاون مع شركائنا، إلى مواصلة جهودنا المبذولة نحو تطوير التعليم الفنى فى مصر لإتاحة الفرصة للشباب المصرى للمشاركة فى التنمية الصناعية من خلال تمكينه من الأدوات والوسائل اللازمة ليغدو فنيًا ماهرًا أو رائدَ أعمالٍ ناجحًا؛ وذلك انطلاقًا من إيماننا بدور الشباب، خاصة خريجى التعليم الفنى، فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى البلاد”.