إنجاز مصر وإكسون موبيل وأوراسكوم يحتفلون بتخريج 43 متدربًا من صنعتى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
احتفلت مؤسسة إنجاز مصر بالتعاون مع شركتى إكسون موبيل مصر وأوراسكوم للإنشاءات بتخريج 43 شابًا وشابة فى الدورة السادسة من مبادرة“صنعتى”، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الكادر الفنى لتلبية احتياجات سوق العمل المصرية.
وتتضمن مبادرة صنعتى تدريب خريجى التعليم الفنى على المهارات الشخصية وتعزيز المعرفة العلمية والعملية بالتخصصات الفنية المطلوبة فى سوق العمل، إلى جانب تقديم توجيه وإرشاد لضمان مسار مهنى ناجح للمتدربين بعد التخرج، بالإضافة إلى الدعم المتواصل للخريجين فور انتهاء تدريبهم من خلال تشبيكهم بفرص توظيف وتدريب مختلفة فى المصانع والشركات المختلفة.
وقد وفرت المبادرة عدة محاور للتدريب بالإضافة إلى الجانب العملى، حيث تلقى 43 شابًا وشابة تدريب يهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية وتنمية الشخصية والتعريف بأفضل ممارسات إقامة المشروعات، فى حين تدرب 43 خريجًا منهم 12 متدربة على برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسى وتدريب على مستويين فى اللغة الإنجليزية لتحسين مهاراتهم اللغوية.
وفيما يتعلق بالجانب العملى، تلقى الخريجون والخريجات تدريبات عملية لتعزيز مهاراتهم الفنية داخل معامل متخصصة مجهزة على أعلى مستوى بمعهد الدونبوسكو الساليزيان فى منطقة روض الفرج بالقاهرة، وذلك فى عدة تخصصات منها: كهرباء الإلكترونيات، حيث تدرب فيها 15 خريجًا انقسموا بين 6 شباب و9 شابات، وحصل 10 خريجين على تدريبات فنية فى تخصص التبريد والتكييف، وتدرب 6 آخرين فى تخصص لحام الأكسجين والكهرباء، كما حصل 12 خريجًا على تدريباتهم فى تخصص ميكانيكا السيارات.
وصرح المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر:“تؤمن الشركة بأهمية التعليم الفنى فى بناء اقتصاد الدول، لذا يعد التعليم الفنى بالنسبة لنا أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية. ومن هذا المنطلق حرصنا على إقامة شراكات وثيقة مع عدة أطراف تشاركنا الاهتمام نفسه ومنها شركة أوراسكوم للإنشاءات؛ حيث بدأنا سويًا مبادرة صنعتى فى عام 2014 محققة نجاحًا كبيرًا. ونفخر اليوم بتخريج دفعة جديدة فى الدورة السادسة من المبادرة بالتعاون مع كل من إنجاز مصر ومدرسة الدونبوسكو الساليزيان؛ لما لهما من باع طويل فى مجال التدريب الفنى وتأهيل الخريجين لسوق العمل. وإننا عازمون على مواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا لتعزيز مهارات الشباب المصرى سواء الحياتية أو الفنية لتأهيلهم لسوق العمل، لما له من أثر إيجابى على دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر”.
بينما صرَّحت هبة إسكندر رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة أوراسكوم للإنشاءات:“سعداء بتخريج دفعة جديدة من شبابنا بمهارات فنية من شأنها تلبية متطلبات سوق العمل فى ظل التغيرات المتسارعة فى المشهدين الصناعى والاقتصادى. وسنسعى جاهدين، بالتعاون مع شركائنا، إلى مواصلة جهودنا المبذولة نحو تطوير التعليم الفنى فى مصر لإتاحة الفرصة للشباب المصرى للمشاركة فى التنمية الصناعية من خلال تمكينه من الأدوات والوسائل اللازمة ليغدو فنيًا ماهرًا أو رائدَ أعمالٍ ناجحًا؛ وذلك انطلاقًا من إيماننا بدور الشباب، خاصة خريجى التعليم الفنى، فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى البلاد”.
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