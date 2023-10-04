بنوك الاستثمار الأمريكية تحذر من ضغوط فى سوق الأسهم بسبب ارتفاع الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذر بنك“جولدمان ساكس” من أن معدلات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في الأسهم، لينضم بذلك إلى أقرانه في وول ستريت.
وأشار محللو المصرف في مذكرة صدرت الإثنين، إلى أن التباين بين مؤشر“إس آند بي 500” وبين أسعار الفائدة الحقيقية على السندات لأجل 10 سنوات، يقترب من أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عقدين، مع استبعاد عام 2020.
وقالوا إن هذا يعني تقلص العائد على الاحتفاظ بالأسهم الأكثر خطورة مقارنة بأصول الملاذات الآمنة مثل سندات الحكومة الأمريكية، مضيفين أن ذلك يحد من قدرة الأسهم على استيعاب المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.
وحذر محللو بنكا“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” مؤخرًا، من أن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الحقيقية قد تؤدي إلى عرقلة ارتفاع أسواق الأسهم هذا العام.
وبدت وجهة نظرهم الهبوطية لعام 2023 دقيقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجل مؤشر“إس آند بي 500” شهرين متتاليين من الانخفاضات بسبب المخاوف المرتبطة بتشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، قال محللون لدى“بنك أوف أمريكا” في أواخر سبتمبر، إن هناك أسبابًا تدعو إلى التفاؤل حتى لو ظلت تكاليف الاقتراض مرتفعة.
وأضافوا أن التكلفة المرتفعة لرأس المال أدت إلى“تطهير السوق”، حيث تحول الكثير من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى شركات صغيرة، وهو انعكاس عما حدث في العقود السابقة. أرقام
MENAFN04102023000202011048ID1107184725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.