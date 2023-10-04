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بنوك الاستثمار الأمريكية تحذر من ضغوط فى سوق الأسهم بسبب ارتفاع الفائدة

10/4/2023 1:50:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر بنك“جولدمان ساكس” من أن معدلات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في الأسهم، لينضم بذلك إلى أقرانه في وول ستريت.

وأشار محللو المصرف في مذكرة صدرت الإثنين، إلى أن التباين بين مؤشر“إس آند بي 500” وبين أسعار الفائدة الحقيقية على السندات لأجل 10 سنوات، يقترب من أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عقدين، مع استبعاد عام 2020.

وقالوا إن هذا يعني تقلص العائد على الاحتفاظ بالأسهم الأكثر خطورة مقارنة بأصول الملاذات الآمنة مثل سندات الحكومة الأمريكية، مضيفين أن ذلك يحد من قدرة الأسهم على استيعاب المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.

وحذر محللو بنكا“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” مؤخرًا، من أن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الحقيقية قد تؤدي إلى عرقلة ارتفاع أسواق الأسهم هذا العام.

وبدت وجهة نظرهم الهبوطية لعام 2023 دقيقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجل مؤشر“إس آند بي 500” شهرين متتاليين من الانخفاضات بسبب المخاوف المرتبطة بتشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك، قال محللون لدى“بنك أوف أمريكا” في أواخر سبتمبر، إن هناك أسبابًا تدعو إلى التفاؤل حتى لو ظلت تكاليف الاقتراض مرتفعة.

وأضافوا أن التكلفة المرتفعة لرأس المال أدت إلى“تطهير السوق”، حيث تحول الكثير من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى شركات صغيرة، وهو انعكاس عما حدث في العقود السابقة.

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