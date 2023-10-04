مؤشرات البورصة مستمرة فى عملية التصحيح

توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يكون إغلاق المؤشر الرئيسى لجلسات الأسبوع الجارى على هبوط، طبيعياً فى إطار التصحيح الهابط بعد الارتفاعات القياسية، خلال جلسات الشهر الماضى، على أن يكون مستوى 19700 نقطة مستوى إيقاف الخسائر بالنسبة للمؤشر الرئيسى.

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تداولات اليوم الثلاثاء لينخفض EGX30 بنسبة 0.98% عند منطقة 19706 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 انخفاضاً بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3712 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26% إلى مستوى 5501 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.3% عند مستوى 23565 نقطة.

وتوقع محمد اسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع المؤشر الرئيسى خلال الجلسات القادمة لمستوى 20200 نقطة، على أن ينهى بذلك الحركة التصحيحية ثم يستأنف الصعود بعدها.أوضح أن الحركة تصحيحية التى استمرت لـ5 جلسات ما زالت فى إطار طبيعى، عقب صعود دام لفترة متواصلة، حتى فى حالة إغلاق الأسبوع الجارى بالمنطقة الحمراء، حيث ستنتهى جلسات الأسبوع اليوم الأربعاء، نظراً لاعتبار الخميس إجازة بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر.ذكر أن منطقة الدعم الحالية للمؤشر الرئيسى عند مستوى 19700 نقطة، يجب أن يحددها المستثمر كمستوى لوقف الخسائر، حال استمرار التصحيح.

توقع أن يشهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، أداءً مماثلاً للمؤشر الرئيسى، بالجلسات القادمة، حيث إنه يشهد حاليًا حركة تصحيحية بعد اختراق قمم تاريخية سابقاً.

شهد السوق قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال تداول 523.8 مليون سهم، بتنفيذ 67.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 34 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم ((ايه كابيتال)) بنسبة 14.1%، وسهم ((مصر للفنادق)) بنسبة 10.6%.وتراجعت أسعار 104 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((المصريين للاستثمار)) بنسبة 9.6%، وسهم ((أموك)) بنحو 7.9%، فيما لم تتغير أسعار 64 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.3 تريليون جنيه.

قال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، إن جلسة اليوم سوف تكون محورية بالنسبة للمؤشر الرئيسى ومؤشر EGX70، فإذا استطاع المؤشر اختراق مستوى 20100 نقطة سيكون إشارة لانتهاء الحركة التصحيحية وعودة اللون الأخضر للموشرات.

وتوقع أن يصل مؤشر EGX70 EWI، لمستوى 3590 نقطة وإذا نجح فى اختراقها سيعنى ذلك عودة المؤشر للصعود.واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 1.7 مليون جنيه و172.6 مليون جنيه مستحوذين على نسب 7.2% و7.3%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 174.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 85.5%.ونفذ الأفراد 74.9% من التعاملات، متجهين جميعهم نحو البيع، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 68.3 مليون جنيه، و30.4 مليون جنيه، والأجانب سجلوا صافى بيع بقيمة 3 ملايين جنيه.واستحوذت المؤسسات على 25.1% من التداولات متجهة نحو الشراء، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، و175.6 مليون جنيه على الترتيب، فيما عدا المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 105.9 مليون جنيه.





كتبت ـ إشراق صلاح الدين