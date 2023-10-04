مؤشرات البورصة مستمرة فى عملية التصحيح

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((إسماعيل)): يجب تحديد مستوى وقف الخسائر عند 19700 نقطة
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يكون إغلاق المؤشر الرئيسى لجلسات الأسبوع الجارى على هبوط، طبيعياً فى إطار التصحيح الهابط بعد الارتفاعات القياسية، خلال جلسات الشهر الماضى، على أن يكون مستوى 19700 نقطة مستوى إيقاف الخسائر بالنسبة للمؤشر الرئيسى.
وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تداولات اليوم الثلاثاء لينخفض EGX30 بنسبة 0.98% عند منطقة 19706 نقطة.
وسجل مؤشر EGX70 انخفاضاً بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3712 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26% إلى مستوى 5501 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.3% عند مستوى 23565 نقطة.
وتوقع محمد اسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع المؤشر الرئيسى خلال الجلسات القادمة لمستوى 20200 نقطة، على أن ينهى بذلك الحركة التصحيحية ثم يستأنف الصعود بعدها.أوضح أن الحركة تصحيحية التى استمرت لـ5 جلسات ما زالت فى إطار طبيعى، عقب صعود دام لفترة متواصلة، حتى فى حالة إغلاق الأسبوع الجارى بالمنطقة الحمراء، حيث ستنتهى جلسات الأسبوع اليوم الأربعاء، نظراً لاعتبار الخميس إجازة بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر.ذكر أن منطقة الدعم الحالية للمؤشر الرئيسى عند مستوى 19700 نقطة، يجب أن يحددها المستثمر كمستوى لوقف الخسائر، حال استمرار التصحيح.
توقع أن يشهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، أداءً مماثلاً للمؤشر الرئيسى، بالجلسات القادمة، حيث إنه يشهد حاليًا حركة تصحيحية بعد اختراق قمم تاريخية سابقاً. ((غريب)): الصعود لمستوى 20100 نقطة ينهى التصحيح الهابط
شهد السوق قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال تداول 523.8 مليون سهم، بتنفيذ 67.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 34 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم ((ايه كابيتال)) بنسبة 14.1%، وسهم ((مصر للفنادق)) بنسبة 10.6%.وتراجعت أسعار 104 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((المصريين للاستثمار)) بنسبة 9.6%، وسهم ((أموك)) بنحو 7.9%، فيما لم تتغير أسعار 64 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.3 تريليون جنيه.
قال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، إن جلسة اليوم سوف تكون محورية بالنسبة للمؤشر الرئيسى ومؤشر EGX70، فإذا استطاع المؤشر اختراق مستوى 20100 نقطة سيكون إشارة لانتهاء الحركة التصحيحية وعودة اللون الأخضر للموشرات.
وتوقع أن يصل مؤشر EGX70 EWI، لمستوى 3590 نقطة وإذا نجح فى اختراقها سيعنى ذلك عودة المؤشر للصعود.واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 1.7 مليون جنيه و172.6 مليون جنيه مستحوذين على نسب 7.2% و7.3%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 174.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 85.5%.ونفذ الأفراد 74.9% من التعاملات، متجهين جميعهم نحو البيع، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 68.3 مليون جنيه، و30.4 مليون جنيه، والأجانب سجلوا صافى بيع بقيمة 3 ملايين جنيه.واستحوذت المؤسسات على 25.1% من التداولات متجهة نحو الشراء، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، و175.6 مليون جنيه على الترتيب، فيما عدا المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 105.9 مليون جنيه.
كتبت ـ إشراق صلاح الدين
MENAFN04102023000202011048ID1107184724
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