الين يلامس أعلى مستوى له خلال أسبوعين مع ترقب تدخل الحكومة فى سوق الصرف

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، ليلامس 147.42 ين، وهو أعلى مستوى له خلال أسبوعين، مع تقييم احتمالات تدخل طوكيو في سوق الصرف بعد تداوله عند أدنى مستوى له منذ عام تقريبًا.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.55% عند 149.02 ين، بعد أن لامست 150.19 ين، ولم يتم تداول الدولار فوق مستوى 150 ينًا منذ 21 أكتوبر 2022، وفقًا لبيانات“فاكت ست”.

وأكد“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية اليوم، أن تدخل السلطات في سوق الصرف سوف يعتمد على درجة تقلب الين وليس قيمته، مشيراً إلى متابعة السلطات لتحركات العملة المحلية عن كثب نظراً لآثارها على ارتفاع معدلات الفائدة في الأجل الطويل.

وقال“مارك تشاندلر” المحلل لدى شركة“بانوكبيرن جلوبال فوركس” للاستثمار:“نتحدث عن التدخل، ولكنني متشكك، يبدو أن السوق يفعل ذلك بنفسه من خلال أوامر بيع الدولار فوق 150 ينًا”، حسبما ذكرت“ماركت ووتش”.

وتدخلت السلطات اليابانية في خريف عام 2022 في سوق الصرف، حيث باعت الدولار واشترت الين، بعد تراجع العملة اليابانية إلى أكثر من 145 يناً مقابل نظيرتها الأمريكية.