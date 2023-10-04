الين يلامس أعلى مستوى له خلال أسبوعين مع ترقب تدخل الحكومة فى سوق الصرف

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، ليلامس 147.42 ين، وهو أعلى مستوى له خلال أسبوعين، مع تقييم احتمالات تدخل طوكيو في سوق الصرف بعد تداوله عند أدنى مستوى له منذ عام تقريبًا.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.55% عند 149.02 ين، بعد أن لامست 150.19 ين، ولم يتم تداول الدولار فوق مستوى 150 ينًا منذ 21 أكتوبر 2022، وفقًا لبيانات“فاكت ست”.
وأكد“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية اليوم، أن تدخل السلطات في سوق الصرف سوف يعتمد على درجة تقلب الين وليس قيمته، مشيراً إلى متابعة السلطات لتحركات العملة المحلية عن كثب نظراً لآثارها على ارتفاع معدلات الفائدة في الأجل الطويل.
وقال“مارك تشاندلر” المحلل لدى شركة“بانوكبيرن جلوبال فوركس” للاستثمار:“نتحدث عن التدخل، ولكنني متشكك، يبدو أن السوق يفعل ذلك بنفسه من خلال أوامر بيع الدولار فوق 150 ينًا”، حسبما ذكرت“ماركت ووتش”.
وتدخلت السلطات اليابانية في خريف عام 2022 في سوق الصرف، حيث باعت الدولار واشترت الين، بعد تراجع العملة اليابانية إلى أكثر من 145 يناً مقابل نظيرتها الأمريكية. أرقام
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