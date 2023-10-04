((جينيكس)) تبدأ إنشاءات مصنع ((جينفاكس)) للقاحات والأمصال الشهر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) 150 مليون دولار استثمارات المشروع وتوقعات ببدء الإنتاج بحلول 2026
تعتزم شركة ((جينيكس)) القابضة للأدوية واللقاحات البدء فى إنشاء مصنعها الجديد ((جينفاكس)) لتصنيع اللقاحات والأمصال فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشهر الجارى.
وقالت نيبال دهبة، مدير عام ((جينكس))، إنه بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية للمصنع سيتم العمل مباشرة للانتهاء من المصنع وفق الجدول الزمنى المحدد.
يذكر أن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد سلما الشهر الماضى الرخصة الذهبية لـ4 شركات وهى جينفاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال، وشركة بى إل إم آند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، البحر الأحمر لطاقة الرياح، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج فى مدينة السادات.
ويقع مصنع جينفاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعى أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات 150 مليون دولار، ومن المتوقع بدء الإنتاج بحلول 2026.
ويستهدف المصنع إنتاج 115 مليون جرعة سنوياً سيتم توجيهها للسوق المحلى والتصدير لتقليل الفاتورة الاستيرادية فى هذا القطاع، كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.
أشارت ((دهبة)) إلى أن الحصول على الرخصة الذهبية من هيئة الحكومة دليل على استيفاء مشروع جينفاكس كل الاشتراطات المستحقة للحصول على تلك الرخصة؛ حيث يعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة بجانب أهمية الأمن القومى لتصنيع اللقاحات فى السوق المصرى لإتاحتها محلياً، وبحث تصديرها لدول القارة السمراء.
أوضحت ((دهبة))، أن ((جينيكس)) القابضة للأدوية واللقاحات، وقعت اتفاقيات للحصول على تكنولوجيا تصنيع الـ14 لقاحاً المدرجة بجداول التطعيمات الإجبارية فى جميع الدول الأفريقية، وأيضاً اللقاحات الجديدة، وتعمل على تصدير منتجاتها إلى 4 دول أفريقية.
وكان أدم الضبع، رئيس مجلس إدارة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات قد كشف فى تصريحات صحفية سابقة، أن إجمالى قيمة الاتفاقيات الخاصة بـ((تكنولوجيا تصنيع)) 14 لقاحاً بلغ نحو 25 مليون دولار، ولكل لقاح طريقة دفع خاصة، موضحاًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أنه يجرى حالياً تسجيل 8 لقاحات لدى هيئة الدواء المصرية.
يذكر أن ((جينكس)) تعد الذراع الطبية لشركة ((داباتكو)) القابضة، إحدى شركات مجموعة الضبع القابضة التى تأسست عام 1952 كشركة قابضة تعمل فى مختلف المجالات ومع جميع الحكومات ويقع مقرها الإقليمى فى دبى.
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