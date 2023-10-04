((جينيكس)) تبدأ إنشاءات مصنع ((جينفاكس)) للقاحات والأمصال الشهر الجارى

تعتزم شركة ((جينيكس)) القابضة للأدوية واللقاحات البدء فى إنشاء مصنعها الجديد ((جينفاكس)) لتصنيع اللقاحات والأمصال فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشهر الجارى.

وقالت نيبال دهبة، مدير عام ((جينكس))، إنه بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية للمصنع سيتم العمل مباشرة للانتهاء من المصنع وفق الجدول الزمنى المحدد.

يذكر أن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد سلما الشهر الماضى الرخصة الذهبية لـ4 شركات وهى جينفاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال، وشركة بى إل إم آند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، البحر الأحمر لطاقة الرياح، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج فى مدينة السادات.

ويقع مصنع جينفاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعى أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات 150 مليون دولار، ومن المتوقع بدء الإنتاج بحلول 2026.

ويستهدف المصنع إنتاج 115 مليون جرعة سنوياً سيتم توجيهها للسوق المحلى والتصدير لتقليل الفاتورة الاستيرادية فى هذا القطاع، كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.

أشارت ((دهبة)) إلى أن الحصول على الرخصة الذهبية من هيئة الحكومة دليل على استيفاء مشروع جينفاكس كل الاشتراطات المستحقة للحصول على تلك الرخصة؛ حيث يعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة بجانب أهمية الأمن القومى لتصنيع اللقاحات فى السوق المصرى لإتاحتها محلياً، وبحث تصديرها لدول القارة السمراء.

أوضحت ((دهبة))، أن ((جينيكس)) القابضة للأدوية واللقاحات، وقعت اتفاقيات للحصول على تكنولوجيا تصنيع الـ14 لقاحاً المدرجة بجداول التطعيمات الإجبارية فى جميع الدول الأفريقية، وأيضاً اللقاحات الجديدة، وتعمل على تصدير منتجاتها إلى 4 دول أفريقية.

وكان أدم الضبع، رئيس مجلس إدارة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات قد كشف فى تصريحات صحفية سابقة، أن إجمالى قيمة الاتفاقيات الخاصة بـ((تكنولوجيا تصنيع)) 14 لقاحاً بلغ نحو 25 مليون دولار، ولكل لقاح طريقة دفع خاصة، موضحاًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أنه يجرى حالياً تسجيل 8 لقاحات لدى هيئة الدواء المصرية.

يذكر أن ((جينكس)) تعد الذراع الطبية لشركة ((داباتكو)) القابضة، إحدى شركات مجموعة الضبع القابضة التى تأسست عام 1952 كشركة قابضة تعمل فى مختلف المجالات ومع جميع الحكومات ويقع مقرها الإقليمى فى دبى.