فيديوهات Money Secrets تكشف أسرار تكوين ثروة المليون من الصفر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتساءل الكثير من المتابعين عن كيفية النجاح فى مجال ريادة الأعمال وكيفية تكوين ثروة من الصفر، وهو ما يجيب عنه حساب Money secrets، على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، والذى يستضيف رجال أعمال عرب من دول الخليج، للحديث عن مجال ريادة الأعمال وكيفية تكوين الثروة وصناعة الأموال.
ويناقش الحساب عدد من الموضوعات الاقتصادية والمالية، أبرزها: How to make money، كيف تبدأ مشروعك، كيف تؤسس شركتك الصغيرة، كيف تبدأ ثروتك من الصفر إلى مليون دولار.
ويقدم هذه الفيديوهات الانفلونسر المصرى أحمد الجمل، الذى يوجه نصائح لتكوين الثروة وريادة الأعمال، فضلا عن استضافته عدد من رواد الأعمال العرب من مختلف دول الخليج للحديث عن تجاربهم الناجحة فى ريادة الأعمال.
وحققت فيديوهات Money secrets ملايين المشاهدات على تطبيق تيك توك وحقق المزيد من التفاعل والنجاح منذ انطلاقه، حيث وصل أحد فيديوهاته إلى 5 ملايين مشاهدة، وهو فيديو يتحدث عن التجارة الإلكترونية وكيفية تكوين أول مليون من عشرين درهم إماراتى فقط.
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