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فيديوهات Money Secrets تكشف أسرار تكوين ثروة المليون من الصفر

10/4/2023 1:50:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتساءل الكثير من المتابعين عن كيفية النجاح فى مجال ريادة الأعمال وكيفية تكوين ثروة من الصفر، وهو ما يجيب عنه حساب Money secrets، على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، والذى يستضيف رجال أعمال عرب من دول الخليج، للحديث عن مجال ريادة الأعمال وكيفية تكوين الثروة وصناعة الأموال.

ويناقش الحساب عدد من الموضوعات الاقتصادية والمالية، أبرزها: How to make money، كيف تبدأ مشروعك، كيف تؤسس شركتك الصغيرة، كيف تبدأ ثروتك من الصفر إلى مليون دولار.

ويقدم هذه الفيديوهات الانفلونسر المصرى أحمد الجمل، الذى يوجه نصائح لتكوين الثروة وريادة الأعمال، فضلا عن استضافته عدد من رواد الأعمال العرب من مختلف دول الخليج للحديث عن تجاربهم الناجحة فى ريادة الأعمال.

وحققت فيديوهات Money secrets ملايين المشاهدات على تطبيق تيك توك وحقق المزيد من التفاعل والنجاح منذ انطلاقه، حيث وصل أحد فيديوهاته إلى 5 ملايين مشاهدة، وهو فيديو يتحدث عن التجارة الإلكترونية وكيفية تكوين أول مليون من عشرين درهم إماراتى فقط.

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