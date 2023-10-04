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الحكومة تنفي تداول أسماك نافقة بالأسواق بسبب ظاهرة زبد البحر

10/4/2023 1:50:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد.

وذكر المركز الإعلامي، اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً، حيث أن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق.

وشدد على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

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