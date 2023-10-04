التبادل التجارى بين روسيا وإفريقيا يرتفع إلى 15.5 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة“إيكوفين” الدولية المتخصصة في الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال القمة الروسية الإفريقية الأولى التي عقدت في عام 2019، وعد الرئيس الروسي بزيادة التجارة مع القارة إلى 40 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وتظهر أرقام الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أن موسكو لا تزال بعيدة عن تحقيق الهدف.
وأضافت: أن حجم التبادل التجارى بين روسيا وإفريقيا بلغ نحو 15.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً زيادة بنسبة 43.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أكدت أن (مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا) كانوا الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا في القارة في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.
وأوضحت“إيكوفين” أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لا يزال أقل بكثير من الطموحات التي ابدتها موسكو خلال القمة الروسية الإفريقية الأولى التي عقدت عام 2019 في سوتشي ووعد الرئيس الروسي بعد ذلك بمضاعفة التجارة مع إفريقيا مقارنة بمستوياتها في 2018، لتصل إلى 40 مليار دولار في خمس سنوات.
أ. ش. أ
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