التبادل التجارى بين روسيا وإفريقيا يرتفع إلى 15.5 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وكالة“إيكوفين” الدولية المتخصصة في الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال القمة الروسية الإفريقية الأولى التي عقدت في عام 2019، وعد الرئيس الروسي بزيادة التجارة مع القارة إلى 40 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وتظهر أرقام الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أن موسكو لا تزال بعيدة عن تحقيق الهدف.

وأضافت: أن حجم التبادل التجارى بين روسيا وإفريقيا بلغ نحو 15.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً زيادة بنسبة 43.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أكدت أن (مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا) كانوا الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا في القارة في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.

وأوضحت“إيكوفين” أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لا يزال أقل بكثير من الطموحات التي ابدتها موسكو خلال القمة الروسية الإفريقية الأولى التي عقدت عام 2019 في سوتشي ووعد الرئيس الروسي بعد ذلك بمضاعفة التجارة مع إفريقيا مقارنة بمستوياتها في 2018، لتصل إلى 40 مليار دولار في خمس سنوات.

أ. ش. أ