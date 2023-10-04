الموسم الدراسى يهبط بأسعار الذهب 60 جنيهًا خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) نجيب: انخفاض السعر العالمى والعوامل الموسمية من أسباب التراجع
انخفضت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 60 جنيهًا خلال أسبوع، بعد تراجع الطلب لأسباب أبرزها بداية العام الدراسى، بجانب هبوط الأسعار العالمية.
عزا نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن الانخفاضات التى شهدها المعدن الأصفر على مدار أسبوع، إلى تراجع الطلب والمشتريات عقب دخول المدارس والجامعات وتوجه المستهلكين لسلع إستهلاكية أساسية.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن التراجع تزامن مع هبوط أسعار الذهب العالمية، بنحو 19 دولارا خلال آخر يومين، مع عودة تداول البورصات العالمية، لتتراجع أسعار الأونصة من مستوى 1845 دولارا، مساء يوم الجمعة الماضى، إلى 1826 دولارا اليوم.
لفت إلى أن سعر الجرام عيار 21 سجل نحو 2150 جنيها، مقارنة بـ 2210 جنيهات منذ أسبوع، وسجل عيار 24 بنحو 2457 جنيها، وعيار 18 بنحو 1843 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 17508 جنيهات.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” الأسبوع الماضى، إن إجمالى كمية الذهب التى دخلت مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم بلغت نحو 2 طن، خلال الفترة من 11 مايو الماضى وحتى 24 سبتمبر الجارى.
وأشار نجيب إلى أن التسهيلات الجمركية، الخاصة بكميات الذهب الواردة مع المصريين العائدين من الخارج، ساعدت على سد جزء من الطلب فى السوق المحلى، ما تبعه توازن فى الأسعار محليًا.
كشف مصدر بسوق الصاغة لـ”البوصة”، أن الفجوة بين دولار الصاغة والموازى ارتفعت بنحو 1.85 جنيه خلال أسبوع، ليسجل دولار الصاغة نحو 41.70 جنيه مقارنة بـ 40.95 جنيه، بينما الموازى بنحو 39.85 جنيه.
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