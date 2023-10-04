الموسم الدراسى يهبط بأسعار الذهب 60 جنيهًا خلال أسبوع

انخفضت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 60 جنيهًا خلال أسبوع، بعد تراجع الطلب لأسباب أبرزها بداية العام الدراسى، بجانب هبوط الأسعار العالمية.

عزا نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن الانخفاضات التى شهدها المعدن الأصفر على مدار أسبوع، إلى تراجع الطلب والمشتريات عقب دخول المدارس والجامعات وتوجه المستهلكين لسلع إستهلاكية أساسية.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن التراجع تزامن مع هبوط أسعار الذهب العالمية، بنحو 19 دولارا خلال آخر يومين، مع عودة تداول البورصات العالمية، لتتراجع أسعار الأونصة من مستوى 1845 دولارا، مساء يوم الجمعة الماضى، إلى 1826 دولارا اليوم.

لفت إلى أن سعر الجرام عيار 21 سجل نحو 2150 جنيها، مقارنة بـ 2210 جنيهات منذ أسبوع، وسجل عيار 24 بنحو 2457 جنيها، وعيار 18 بنحو 1843 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 17508 جنيهات.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” الأسبوع الماضى، إن إجمالى كمية الذهب التى دخلت مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم بلغت نحو 2 طن، خلال الفترة من 11 مايو الماضى وحتى 24 سبتمبر الجارى.

وأشار نجيب إلى أن التسهيلات الجمركية، الخاصة بكميات الذهب الواردة مع المصريين العائدين من الخارج، ساعدت على سد جزء من الطلب فى السوق المحلى، ما تبعه توازن فى الأسعار محليًا.

كشف مصدر بسوق الصاغة لـ”البوصة”، أن الفجوة بين دولار الصاغة والموازى ارتفعت بنحو 1.85 جنيه خلال أسبوع، ليسجل دولار الصاغة نحو 41.70 جنيه مقارنة بـ 40.95 جنيه، بينما الموازى بنحو 39.85 جنيه.