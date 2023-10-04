منتجى الدواجن يطالب البنك المركزى بمبادرة لدعم القطاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتدخل البنك المركزى لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة فى ظل تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية، والتى جاءت نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع أسعار الكتاكيت وعدم دخول دورات تسكين جديدة وتراجع شركات الأعلاف عن البيع بنظام الأجل.
قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن تتفاقم يوما بعد يوم، مطالبا بتدخل البنك المركزى لطرح مبادرة صناعية بفائدة 5% لدخول المنتجين ذات القدرات الإنتاجية المنخفضة فى التربية من جديد .
أوضح أن سعر كتكوت التسمين وصل حتى الآن إلى 32 جنيها، وأشار إلى أن سعر الدواجن أمس سجل 76 جنيه للكيلو الواحد من أرض المزرعة حيث يصل للمستهلك بقيم تتراوح بين 85 لـ 86 جنيها للكيلو الواحد حسب المنطقة وحجم القدرة الشرائية فى ظل تراجع المعروض الفترة الحالى.
ولفت إلى أن ذبح قطعان الأمهات كان بداية الأزمة الحقيقية وعلى إثرها ارتفع سعر البيض المائدة وارتفاع أسعار الكتاكيت أيضا.
من جانبه، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن أرض المزرعة تقدر حاليا بـ 75 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 83 و85 جنيها للكيلو، مشيرا إلى ارتفاع سعر الكتكوت أيضا فى بعض المزارع لـ32 جنيها.
وأكد السيد أنه لابد من فتح الباب أمام استيراد الكتاكيت فى الوقت الراهن فى ظل نقص المعروض، مشيرا إلى توقف نحو 40% من المزارع، بخلاف أن بعضها يعمل بنسب 20 و30% من الطاقة الانتاجية.
لفت إلى أهمية تحديد سعر عادل للدواجن بناء على التكلفة ووضع هامش ربح مناسب لضبط المنظومة والخروج من أزمة الارتفاعات المستمرة فى المعروض من الدواجن والبيض أيضا.
وقال المهندس عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن أسعار الأعلاف حاليا جاذبة لدخول دورات تسكين جديدة مقارنة بسعرها قبل أشهر قليلة، وقدر متوسط سعر الأعلاف حاليا بين 17 و19 ألف جنيه للطن الواحد، كما سجلت الذرة الصفراء الأوكرانى نحو 10 آلاف جنيه للطن الواحد، بينما الأرجنتينى والبرازيلى فقد سجلا 10.9 ألف جنيه للطن الواحد، بينما سجلت الصويا الـ44% نحو 22 ألف جنيه.
وأعلنت شركة أوراسكوم لصناعة الأعلاف أسعارها أمس حيث سجل بادى سوبر 23% حوالى 17.5 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 17.4 ألف جنيه وناهى سوبر 19% حوالى 17.3 ألف جنيه.
ومن جانبه قال ياسر النجار صاحب مؤسسة ابو سليم للأعلاف، إن أزمة ارتفاع أسعار الكتكوت ستنتهى بنهاية العام الحالى مع ظهور بشائر القطيع الجديد، مشيرا إلى أن الكتكوت يباع حاليا بنحو 29 جنيهاً فى بعض الشركات، فى حسن يسجل نحو 32 جنيها لدى شركات آخرى.
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