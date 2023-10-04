منتجى الدواجن يطالب البنك المركزى بمبادرة لدعم القطاع

MENAFN - Al-Borsa News) طالب الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتدخل البنك المركزى لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة فى ظل تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية، والتى جاءت نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع أسعار الكتاكيت وعدم دخول دورات تسكين جديدة وتراجع شركات الأعلاف عن البيع بنظام الأجل.

قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن تتفاقم يوما بعد يوم، مطالبا بتدخل البنك المركزى لطرح مبادرة صناعية بفائدة 5% لدخول المنتجين ذات القدرات الإنتاجية المنخفضة فى التربية من جديد .

أوضح أن سعر كتكوت التسمين وصل حتى الآن إلى 32 جنيها، وأشار إلى أن سعر الدواجن أمس سجل 76 جنيه للكيلو الواحد من أرض المزرعة حيث يصل للمستهلك بقيم تتراوح بين 85 لـ 86 جنيها للكيلو الواحد حسب المنطقة وحجم القدرة الشرائية فى ظل تراجع المعروض الفترة الحالى.

ولفت إلى أن ذبح قطعان الأمهات كان بداية الأزمة الحقيقية وعلى إثرها ارتفع سعر البيض المائدة وارتفاع أسعار الكتاكيت أيضا.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن أرض المزرعة تقدر حاليا بـ 75 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 83 و85 جنيها للكيلو، مشيرا إلى ارتفاع سعر الكتكوت أيضا فى بعض المزارع لـ32 جنيها.

وأكد السيد أنه لابد من فتح الباب أمام استيراد الكتاكيت فى الوقت الراهن فى ظل نقص المعروض، مشيرا إلى توقف نحو 40% من المزارع، بخلاف أن بعضها يعمل بنسب 20 و30% من الطاقة الانتاجية.

لفت إلى أهمية تحديد سعر عادل للدواجن بناء على التكلفة ووضع هامش ربح مناسب لضبط المنظومة والخروج من أزمة الارتفاعات المستمرة فى المعروض من الدواجن والبيض أيضا.

وقال المهندس عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن أسعار الأعلاف حاليا جاذبة لدخول دورات تسكين جديدة مقارنة بسعرها قبل أشهر قليلة، وقدر متوسط سعر الأعلاف حاليا بين 17 و19 ألف جنيه للطن الواحد، كما سجلت الذرة الصفراء الأوكرانى نحو 10 آلاف جنيه للطن الواحد، بينما الأرجنتينى والبرازيلى فقد سجلا 10.9 ألف جنيه للطن الواحد، بينما سجلت الصويا الـ44% نحو 22 ألف جنيه.

وأعلنت شركة أوراسكوم لصناعة الأعلاف أسعارها أمس حيث سجل بادى سوبر 23% حوالى 17.5 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 17.4 ألف جنيه وناهى سوبر 19% حوالى 17.3 ألف جنيه.

ومن جانبه قال ياسر النجار صاحب مؤسسة ابو سليم للأعلاف، إن أزمة ارتفاع أسعار الكتكوت ستنتهى بنهاية العام الحالى مع ظهور بشائر القطيع الجديد، مشيرا إلى أن الكتكوت يباع حاليا بنحو 29 جنيهاً فى بعض الشركات، فى حسن يسجل نحو 32 جنيها لدى شركات آخرى.