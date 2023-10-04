مجلس الوزراء يعلن مبادرة مشتركة لخفض أسعار السلع الأساسية

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة، ومن المقرر إعلان تفاصيلها الأسواق المقبل.

وكشف بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على أن يكون هناك وفرة فى مختلف السلع، ما يسهم فى انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزى لتوفير المكون الدولارى.

وعقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية فى الأسواق وضبط الأسعار.

حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولو عدد من الغرف التجارية، وممثلو عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه تم رصد ارتفاعات شديدة فى أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزى، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.

ارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى إلى 39.7% على أساس سنوى مدفوعًا بنمو أسعار الطعام والشراب 71.9% على أساس سنوى، الذى يمثل نحو 35.9% من سلة أسعار المستهلكين، والدخان والمشروبات الكحولية 57.6%، والتى تمثل نحو 4.6% من الوزن الإجمالى للمؤشر.

وبلغ إجمالى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 53.7 مليار دولار، بينها سلع استراتيجية بقيمة 14.3 مليار دولار، فى حين وصل إجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار.

وخلال سبتمبر منفردًا تم الإفراج عن نحو 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالى قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار.

وقال أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة)) إن البضائع المُعلقة فى الموانئ تُقدر بنحو 4.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.

وكشف على المصيلحى، وزير التموين، أنه تم عقد عدة اجتماعات لتحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، وسيتم العمل على توفير أى مكون دولارى يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزى، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع.

أضاف أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقى فى الأسعار.

قال أكرم الشافعى، أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية تدرس عدداً من المبادرات مع اتحاد الصناعات لإطلاقها الفترة المقبلة، ومنها ضخ مزيد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بالأسواق.

أضاف لـ((البورصة))، أن الغرف التجارية تناقش العديد من المقترحات للوصول إلى الحلول اللازمة وستكثف اجتماعاتها لوضع تصورات من شأنها توفير السلع بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.