اتش اس بى سى يخفض حد السحب النقدى بالخارج إلى ألف دولار شهريًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
خفض بنك اتش اس بى سى، الحد الأقصى للسحب النقدى الشهرى من جميع البطاقات الشهرية إلى ألف دولار (أو ما يعادلها) اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.
وكان الحد الأقصى للسحب النقدى سابقا، نحو 1500 دولار شهريا.
وينطبق الحد الأقصى الشهرى على إجمالى السحوبات النقدية من قِبل عميل البطاقة فى الخارج الذى يغطي جميع حساباته وبطاقاته – لا علاقة له بعملة الحساب.
ويشمل هذا الحد أيضًا أية رسوم أو مصاريف مطبقة من قبل البنك أو بواسطة مشغل الصراف الآلي على السحب النقدى في وقت إجراء المعاملة.
كما تشمل هذه الرسوم أو المصاريف، على سبيل المثال، رسوم السحب النقدى وهامش الربح على المعاملات بالعملة الأجنبية التي يطبقها البنك أو الرسوم المطبقة من قبل مشغلى أجهزة الصراف الآلى لاستخدام أجهزة الصراف الآلى الخاصة بهم – إن وجد.
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