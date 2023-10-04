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اتش اس بى سى يخفض حد السحب النقدى بالخارج إلى ألف دولار شهريًا - جريدة البورصة

10/4/2023 1:50:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > خفض بنك اتش اس بى سى، الحد الأقصى للسحب النقدى الشهرى من جميع البطاقات الشهرية إلى ألف دولار (أو ما يعادلها) اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

وكان الحد الأقصى للسحب النقدى سابقا، نحو 1500 دولار شهريا.

وينطبق الحد الأقصى الشهرى على إجمالى السحوبات النقدية من قِبل عميل البطاقة فى الخارج الذى يغطي جميع حساباته وبطاقاته – لا علاقة له بعملة الحساب.

ويشمل هذا الحد أيضًا أية رسوم أو مصاريف مطبقة من قبل البنك أو بواسطة مشغل الصراف الآلي على السحب النقدى في وقت إجراء المعاملة.

كما تشمل هذه الرسوم أو المصاريف، على سبيل المثال، رسوم السحب النقدى وهامش الربح على المعاملات بالعملة الأجنبية التي يطبقها البنك أو الرسوم المطبقة من قبل مشغلى أجهزة الصراف الآلى لاستخدام أجهزة الصراف الآلى الخاصة بهم – إن وجد.

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