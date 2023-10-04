المصريين الأفارقة: الدولة استطاعت إنشاء 17 مجمعا صناعيا بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القيادة السياسية حرصت خلال الفترة الماضية على توطين صناعات استراتيجية جديدة داخل القطاع الصناعى فى مصر لأول مرة.
وطالب إسماعيل بضرورة وضع قائمة بالفرص الاستثمارية من الصناعات التى نقوم باستيراد منتجاتها من الخارج فى قائمة واضحة ويتم إعطائها أولوية فى طرح وتخصيص الأراضى وتوجيه الشباب للاستثمار بها وطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشاد عضو جمعية رجال الأعمال، بجهود الدولة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية تصل لنحو 10 مليارات جنيه.
وأكد أن أهمية تلك المجمعات هى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة بمدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاج من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
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