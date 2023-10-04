المصريين الأفارقة: الدولة استطاعت إنشاء 17 مجمعا صناعيا بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القيادة السياسية حرصت خلال الفترة الماضية على توطين صناعات استراتيجية جديدة داخل القطاع الصناعى فى مصر لأول مرة.

وطالب إسماعيل بضرورة وضع قائمة بالفرص الاستثمارية من الصناعات التى نقوم باستيراد منتجاتها من الخارج فى قائمة واضحة ويتم إعطائها أولوية فى طرح وتخصيص الأراضى وتوجيه الشباب للاستثمار بها وطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشاد عضو جمعية رجال الأعمال، بجهود الدولة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية تصل لنحو 10 مليارات جنيه.

وأكد أن أهمية تلك المجمعات هى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة بمدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاج من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.