13 شركة هندية تبحث فرص الاستثمار بالسوق المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تلتقى جمعية رجال الأعمال المصريين 13 شركة هندية لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصرى، وبالتحديد فى قطاعات الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات واللوجستيات والمعدات والبناء.
قال مجدالدين المنزلاوى أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستلتقى الوفد الهندى اليوم الأربعاء وستعرض الحوافز الاستثمارية التى تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب والإعفاءات الضريبية، بالإضافة للفرص الاستثمارية المستهدف توطينها خلال الخطة المقبلة.
وبلغ حجم التجارة بين مصر والهند العام المالي 2021- 2022 نحو 7.26 مليار دولار، بزيادة 75% عن العام المالي 2020/ 2021 بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.
وسجلت الصادرات المصرية إلى الهند نحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021_2022، بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021، بينما بلغ حجم واردات مصر من الهند نحو 3.7 مليار دولار.
وتصدرت قطاعات الزيوت المعدنية و البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن أهم الصادرات المصرية إلى الهند، فيما تصدر الحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.
ويعمل فى السوق المصرى نحو 50 شركة هندية بإجمالي استثمارات تصل إلى 3.15 مليار دولار فى مجالات متنوعة وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
MENAFN04102023000202011048ID1107184713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.