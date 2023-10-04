13 شركة هندية تبحث فرص الاستثمار بالسوق المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) تلتقى جمعية رجال الأعمال المصريين 13 شركة هندية لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصرى، وبالتحديد فى قطاعات الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات واللوجستيات والمعدات والبناء.

قال مجدالدين المنزلاوى أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستلتقى الوفد الهندى اليوم الأربعاء وستعرض الحوافز الاستثمارية التى تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب والإعفاءات الضريبية، بالإضافة للفرص الاستثمارية المستهدف توطينها خلال الخطة المقبلة.

وبلغ حجم التجارة بين مصر والهند العام المالي 2021- 2022 نحو 7.26 مليار دولار، بزيادة 75% عن العام المالي 2020/ 2021 بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجلت الصادرات المصرية إلى الهند نحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021_2022، بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021، بينما بلغ حجم واردات مصر من الهند نحو 3.7 مليار دولار.

وتصدرت قطاعات الزيوت المعدنية و البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن أهم الصادرات المصرية إلى الهند، فيما تصدر الحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.

ويعمل فى السوق المصرى نحو 50 شركة هندية بإجمالي استثمارات تصل إلى 3.15 مليار دولار فى مجالات متنوعة وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.