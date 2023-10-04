محافظ الشرقية: 3 مليارات و120 مليون جنيه قروضًا لمشروعات الشباب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بمشروعك قدم قروضا للشباب قدرها 3 مليارات و125 مليونا و956 ألف جنيه لتمويل 18 ألفا و972 مشروعاً متنوعاً لتوفير 55 ألفا و510 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وقال المحافظ – في تصريح أمس الإثنين – إن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على مشكلة البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، مؤكدا على القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأوضح غراب أن مركز ومدينة ديرب نجم يحتل المركز الأول في منح القروض للشباب حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 376 مليونا و974 ألفا و209 جنيهات لتمويل 2593 مشروعا، يليه مركز الزقازيق بإجمالي قروض قدرها 360 مليونا و896 ألفا و400 جنيه لتمويل 2739 مشروعا، ثم مركز الحسينية بإجمالي قروض 345 مليونا و744 ألفا و250 جنيها لتمويل 823 مشروعا.
من جانبه، قال مدير مشروعك بالمحافظة العربي الشبراوي، إن أهم المشروعات التي تم تنفيذها محطات تموين وقود، ومصانع للأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية وتجارة الحبوب والسيراميك والمفروشات.
أ. ش. أ
MENAFN04102023000202011048ID1107184712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.