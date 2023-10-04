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محافظ الشرقية: 3 مليارات و120 مليون جنيه قروضًا لمشروعات الشباب

10/4/2023 1:50:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بمشروعك قدم قروضا للشباب قدرها 3 مليارات و125 مليونا و956 ألف جنيه لتمويل 18 ألفا و972 مشروعاً متنوعاً لتوفير 55 ألفا و510 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وقال المحافظ – في تصريح أمس الإثنين – إن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على مشكلة البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، مؤكدا على القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح غراب أن مركز ومدينة ديرب نجم يحتل المركز الأول في منح القروض للشباب حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 376 مليونا و974 ألفا و209 جنيهات لتمويل 2593 مشروعا، يليه مركز الزقازيق بإجمالي قروض قدرها 360 مليونا و896 ألفا و400 جنيه لتمويل 2739 مشروعا، ثم مركز الحسينية بإجمالي قروض 345 مليونا و744 ألفا و250 جنيها لتمويل 823 مشروعا.

من جانبه، قال مدير مشروعك بالمحافظة العربي الشبراوي، إن أهم المشروعات التي تم تنفيذها محطات تموين وقود، ومصانع للأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية وتجارة الحبوب والسيراميك والمفروشات.

أ. ش. أ

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