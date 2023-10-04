2.5 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان فى 2022

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان بلغ نحو 2.5 مليار يورو خلال عام 2022، مقابل 1.6 مليار مليون يورو في 2021.

وبحث وزير التجارة والصناعة، مع نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سمير، إلى أن ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.

واستعرض اللقاء فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليونانية الراغبة فى دخول السوق المصرى؛ وذلك من خلال التصنيع المشترك أو التصنيع في مصر والتصدير مرة أخرى لدول قارة أوروبا للاستفادة من الإمكانات والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فى السوق المصرى.

وقال سمير، إن الوزارة أرسلت إلى المكتب التجارى المصرى بأثينا مؤخراً قائمة بأبرز الفرص المتاحة أمام الشركات للاستثمار فى مصر، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك فى مجالات الصناعات الغذائية.

وأوضح أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم دعم الشركات اليونانية العاملة بالسوق المصرى والمساعدة فى تذليل أى تحديات تواجهها سواء كانت ترتبط بالوزارة وهيئاتها أو بأى جهة معنية أخرى بما يسهم فى تيسير إجراءات الاستثمار.

ولفت إلى أن اليونان تأتى فى المركز الـ11 من بين دول الاتحاد الأوروبى المساهمة فى الاستثمار المباشر في مصر حتى نهاية أبريل الماضي، باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار، موزعة على 215 مشروعاً فى المجالات التمويلية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أشار نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، إلى سعى بلاده لتنويع ملفات التعاون لتشمل مجالات الطاقة النظيفة والبيئة والغذاء والبلاستيك، لافتاً إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات اليونانية بضخ استثمارات بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.