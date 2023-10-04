تدشين خط إنتاج إكسسوارات انفينيكس بمصنع وادى السيليكون فى السخنة

دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصنع“وادى السيليكون” وخط إنتاج العلامة التجارية انفينيكس، داخل المطور الصناعى“تيدا – مصر” بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصنع وادى السيليكون يعد أول مصنع متخصص فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا فى تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء من الساعات الذكية وسماعات البلوتوث بجميع أنواعها.

ويضم المصنع 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية ثلاثة آلاف قطعة يومياً لخط الإنتاج الواحد بإجمالى استثمارات 25 مليون جنيه، ويستهدف المصنع توفير أكثر من 150 فرصة عمل فى مراحل إنتاجية مستقبلية.

أوضح جمال الدين أن الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة لتوطين صناعاتها، خاصة، وأن موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزاً للأسواق الإفريقية.

وقال جمال الدين، إن افتتاح خط الإنتاج الجديد يعد إنجازاً جديداً للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعى“تيدا مصر” الذى بلغت استثماراته بالمنطقة ما يزيد على 2 مليار دولار.

أشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البنية التحتية المجهزة بأعلى المعايير فى المناطق الصناعية والموانئ تعد من أحد أهم محفزات الاستثمار.

ولفت إلى أن مصنع وادى السيليكون يقام على مساحة 1350 مترا مربعا، موضحاً أن قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتماماً كبيراً من الهيئة لأنه قطاع صناعى واعد ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية فى الآونة الأخيرة.

ومن جانبه قال عبدالمنعم الخواجة رئيس مجلس إدارة مصنع وادى السيليكون للصناعات الإلكترونية، أنه تم تأسيس المصنع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لما لها من مميزات تنافسية على المستوى العالمى.

وأشار إلى أن المصنع يقوم بتصنيع كافة اكسسوارات شركة“ترانسيشن هولدينج Transsion Holding” الصينية، وهى واحدة من 4 شركات على مستوى الصين، وضمن كبرى 6 شركات عالمية فى تصنيع الهاتف المحمول وإكسسواراته وأكبر شركة لها حصة سوقية فى قارة إفريقيا فى مبيعات الهواتف المحمولة وإكسسواراتها.