تدشين خط إنتاج إكسسوارات انفينيكس بمصنع وادى السيليكون فى السخنة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 75 مليون جنيه استثمارات 3 خطوط إنتاج بطاقة 3 آلاف قطعة يوميا
دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصنع“وادى السيليكون” وخط إنتاج العلامة التجارية انفينيكس، داخل المطور الصناعى“تيدا – مصر” بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصنع وادى السيليكون يعد أول مصنع متخصص فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا فى تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء من الساعات الذكية وسماعات البلوتوث بجميع أنواعها.
ويضم المصنع 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية ثلاثة آلاف قطعة يومياً لخط الإنتاج الواحد بإجمالى استثمارات 25 مليون جنيه، ويستهدف المصنع توفير أكثر من 150 فرصة عمل فى مراحل إنتاجية مستقبلية.
أوضح جمال الدين أن الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة لتوطين صناعاتها، خاصة، وأن موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزاً للأسواق الإفريقية.
وقال جمال الدين، إن افتتاح خط الإنتاج الجديد يعد إنجازاً جديداً للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعى“تيدا مصر” الذى بلغت استثماراته بالمنطقة ما يزيد على 2 مليار دولار.
أشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البنية التحتية المجهزة بأعلى المعايير فى المناطق الصناعية والموانئ تعد من أحد أهم محفزات الاستثمار.
ولفت إلى أن مصنع وادى السيليكون يقام على مساحة 1350 مترا مربعا، موضحاً أن قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتماماً كبيراً من الهيئة لأنه قطاع صناعى واعد ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية فى الآونة الأخيرة.
ومن جانبه قال عبدالمنعم الخواجة رئيس مجلس إدارة مصنع وادى السيليكون للصناعات الإلكترونية، أنه تم تأسيس المصنع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لما لها من مميزات تنافسية على المستوى العالمى.
وأشار إلى أن المصنع يقوم بتصنيع كافة اكسسوارات شركة“ترانسيشن هولدينج Transsion Holding” الصينية، وهى واحدة من 4 شركات على مستوى الصين، وضمن كبرى 6 شركات عالمية فى تصنيع الهاتف المحمول وإكسسواراته وأكبر شركة لها حصة سوقية فى قارة إفريقيا فى مبيعات الهواتف المحمولة وإكسسواراتها.
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