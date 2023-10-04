دل تكنولوجيز تستهدف استثمار 7.5 مليار دولار فى البحوث والتطوير

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد أمين، نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن الشركة استثمرت 7.5 مليار دولار فى البحوث والتطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، ومثلها سيتم إنفاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة ولا سيما فى الذكاء الاصطناعى لمواكبة الثورة الثانية من الذكاء الاصطناعى الخاص بالذكاء الاصطناعى التوليدى.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعى التوليدى سوف يخلق نوعاً جديداً من المعلومات لتقديم خدمات شخصية متخصصة بما يغير شكل الصناعات ويطور من شكل المنافسة، واليوم يتم تطوير الذكاء الاصطناعى بشكل أعلى للشركات والمؤسسات وليس فى استخدامات الأفراد فقط.

وأوضح أن شركة“دل” تستثمر أيضاً فى المنتجات الطرفية، لأنه بحلول عام 2025 سوف تمثل المعلومات المولدة من الأطراف“Edge” نحو 70% من المعلومات بما يشكل رد فعل أسرع ويخدم الكثير من الابتكارات الحديثة مثل السيارات ذات القيادة الذاتية التى بحاجة إلى سرعة كبيرة فى استخدام المعلومات المولدة.

وكشف أن الشركة تقود ما يسمى“زيرو تراست سيكيوريتى”، حيث يتم اختيار الجهة الموثوق فيها والسماح لها بالدخول إلى النظام وهذا ما لم يحدث من قبل حيث كانت النظم فى السابق تمنع دخول غير الموثوق وتسمح بدخول الجميع، بينما اليوم سوف يعمل نظام“زيرو تراست سيكيوريتى” على إدخال الأشخاص الموثوق فيها فقط.

وأوضح أن التقارير كشفت أنه بحلول عام 2030 سوف يصبح 50% من الناتج القومى العالمى يعتمد على الناتج الرقمى، واليوم يحصل الإنسان على المعلومات من الآلة ثم يتخذ القرار ويقوم بالتنفيذ بينما فى المستقبل سوف تتخذ الآلة القرار ويقوم الإنسان بالتنفيذ، ومصر قادرة على مواكبة التطور ولدينا الكفاءات والإمكانيات الكبيرة لمواكبة أى تطور عالمى.

وأعرب عن ثقته فى أن شركة دل تكنولوجيز سوف تصبح من أكبر 3 شركات فى العالم خلال الفترة المقبلة، وتتوقع ارتفاع مبيعاتها فى النصف الثانى من العام، وقد نجحت فى تحقيق مبيعات بلغت 22.9 مليار دولار فى الربع الثانى فقط.

وقال أمين، إن الشركة لديها 120 ورشة للعمل على كل ما يخص الذكاء الاصطناعى بما يؤكد أن الشركة سوف تشهد قريباً طفرة كبيرة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، ولديها مشروع من خلاله تقود 30 شركة عالمية فى مجالات الأمن السيبرانى، وكذلك لديها شراكات كبيرة مع كبرى المؤسسات لتطوير السوفت وير، وذكر على سبيل المثال أن الشركة أصبحت لديها القدرة على تأمين معلومات السحابة بشكل أكثر تطوراً.

وأضاف أن شركة دل تكنولوجيز، تدعم الشباب فى الكثير من أعمالها حيث لديها ما يقرب من 1550 موظف بمركز التميز والأولوية لتعيين الشباب وهناك مبادرات مع شركاء أخرين لدعم الشباب.

وأوضح أن شركة دل تكنولوجيز لديها نحو 2 مليون طالب فى 20 دولة معظمها فى قارة إفريقيا تدعمهم الشركة من منطلق المسئولية المجتمعية ولكن ذلك ليس دورها الرئيسى حيث تظل القاطرة الرئيسية لتطوير التعليم فى يد الحكومات والهيئات.