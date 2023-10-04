دل تكنولوجيز تستهدف استثمار 7.5 مليار دولار فى البحوث والتطوير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد أمين، نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن الشركة استثمرت 7.5 مليار دولار فى البحوث والتطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، ومثلها سيتم إنفاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة ولا سيما فى الذكاء الاصطناعى لمواكبة الثورة الثانية من الذكاء الاصطناعى الخاص بالذكاء الاصطناعى التوليدى.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعى التوليدى سوف يخلق نوعاً جديداً من المعلومات لتقديم خدمات شخصية متخصصة بما يغير شكل الصناعات ويطور من شكل المنافسة، واليوم يتم تطوير الذكاء الاصطناعى بشكل أعلى للشركات والمؤسسات وليس فى استخدامات الأفراد فقط.
وأوضح أن شركة“دل” تستثمر أيضاً فى المنتجات الطرفية، لأنه بحلول عام 2025 سوف تمثل المعلومات المولدة من الأطراف“Edge” نحو 70% من المعلومات بما يشكل رد فعل أسرع ويخدم الكثير من الابتكارات الحديثة مثل السيارات ذات القيادة الذاتية التى بحاجة إلى سرعة كبيرة فى استخدام المعلومات المولدة.
وكشف أن الشركة تقود ما يسمى“زيرو تراست سيكيوريتى”، حيث يتم اختيار الجهة الموثوق فيها والسماح لها بالدخول إلى النظام وهذا ما لم يحدث من قبل حيث كانت النظم فى السابق تمنع دخول غير الموثوق وتسمح بدخول الجميع، بينما اليوم سوف يعمل نظام“زيرو تراست سيكيوريتى” على إدخال الأشخاص الموثوق فيها فقط.
اقرأ أيضًا: طلعت: 61.5% حصة“دل تكنولوجيز” فى خدمات التخزين بمصر
وأوضح أن التقارير كشفت أنه بحلول عام 2030 سوف يصبح 50% من الناتج القومى العالمى يعتمد على الناتج الرقمى، واليوم يحصل الإنسان على المعلومات من الآلة ثم يتخذ القرار ويقوم بالتنفيذ بينما فى المستقبل سوف تتخذ الآلة القرار ويقوم الإنسان بالتنفيذ، ومصر قادرة على مواكبة التطور ولدينا الكفاءات والإمكانيات الكبيرة لمواكبة أى تطور عالمى.
وأعرب عن ثقته فى أن شركة دل تكنولوجيز سوف تصبح من أكبر 3 شركات فى العالم خلال الفترة المقبلة، وتتوقع ارتفاع مبيعاتها فى النصف الثانى من العام، وقد نجحت فى تحقيق مبيعات بلغت 22.9 مليار دولار فى الربع الثانى فقط.
وقال أمين، إن الشركة لديها 120 ورشة للعمل على كل ما يخص الذكاء الاصطناعى بما يؤكد أن الشركة سوف تشهد قريباً طفرة كبيرة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، ولديها مشروع من خلاله تقود 30 شركة عالمية فى مجالات الأمن السيبرانى، وكذلك لديها شراكات كبيرة مع كبرى المؤسسات لتطوير السوفت وير، وذكر على سبيل المثال أن الشركة أصبحت لديها القدرة على تأمين معلومات السحابة بشكل أكثر تطوراً.
وأضاف أن شركة دل تكنولوجيز، تدعم الشباب فى الكثير من أعمالها حيث لديها ما يقرب من 1550 موظف بمركز التميز والأولوية لتعيين الشباب وهناك مبادرات مع شركاء أخرين لدعم الشباب.
وأوضح أن شركة دل تكنولوجيز لديها نحو 2 مليون طالب فى 20 دولة معظمها فى قارة إفريقيا تدعمهم الشركة من منطلق المسئولية المجتمعية ولكن ذلك ليس دورها الرئيسى حيث تظل القاطرة الرئيسية لتطوير التعليم فى يد الحكومات والهيئات.
MENAFN04102023000202011048ID1107184709
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.