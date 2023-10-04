طلعت: 61.5% حصة دل تكنولوجيز فى خدمات التخزين بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس محمد طلعت نائب الرئيس بشركة دل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وليبيا وتركيا وبلاد الشام، إن حصة الشركة فى السوق المصرية بلغت 61.5% فى خدمات التخزين، و56% فى الخوادم، وفى منتجات العملاء بلغت 34.9%، وفى أجهزة الكمبيوتر المحمولة بلغت 49.9%.
وأضاف أن الغالبية العظمى من المشاريع القومية ومشاريع التحول الرقمى تكون شركة دل تكنولوجيز جزءا منها، ومع القطاع الخاص تعمل فى قطاع البترول وأغلبية البنوك وجميع شركات الاتصالات وكذلك قطاع التعليم والتعليم العالى.
وأوضح طلعت، أن“دل” من خلال شركائها تعمل على الشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً باعتبارها من القطاعات الأكثر نموًا.
اقرأ أيضًا:“دل تكنولوجيز” تستهدف استثمار 7.5 مليار دولار فى البحوث والتطوير
وقال طارق هيبة المدير العام لشركة دل تكنولوجيز فى مصر وليبيا، إن الشركة تدعم الشباب فى عدة جوانب منها المسابقات التى يتم تقديمها للطلاب بين الجامعات وتشهد ابتكارات متميزة ويحصل الشباب على الدعم والجوائز وربما فرص التوظيف أيضاً.
وحول الذكاء الاصطناعى، أوضح أن البنية التحتية هى أول ما يجب الاهتمام به للاستفادة من الذكاء الاصطناعى ثم تهيئة السوق من خلال تدريب المواطنين والمتخصصين لقيادة الذكاء الاصطناعى فى مصر.
MENAFN04102023000202011048ID1107184708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.