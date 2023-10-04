طلعت: 61.5% حصة دل تكنولوجيز فى خدمات التخزين بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد طلعت نائب الرئيس بشركة دل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وليبيا وتركيا وبلاد الشام، إن حصة الشركة فى السوق المصرية بلغت 61.5% فى خدمات التخزين، و56% فى الخوادم، وفى منتجات العملاء بلغت 34.9%، وفى أجهزة الكمبيوتر المحمولة بلغت 49.9%.

وأضاف أن الغالبية العظمى من المشاريع القومية ومشاريع التحول الرقمى تكون شركة دل تكنولوجيز جزءا منها، ومع القطاع الخاص تعمل فى قطاع البترول وأغلبية البنوك وجميع شركات الاتصالات وكذلك قطاع التعليم والتعليم العالى.

وأوضح طلعت، أن“دل” من خلال شركائها تعمل على الشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً باعتبارها من القطاعات الأكثر نموًا.

وقال طارق هيبة المدير العام لشركة دل تكنولوجيز فى مصر وليبيا، إن الشركة تدعم الشباب فى عدة جوانب منها المسابقات التى يتم تقديمها للطلاب بين الجامعات وتشهد ابتكارات متميزة ويحصل الشباب على الدعم والجوائز وربما فرص التوظيف أيضاً.

وحول الذكاء الاصطناعى، أوضح أن البنية التحتية هى أول ما يجب الاهتمام به للاستفادة من الذكاء الاصطناعى ثم تهيئة السوق من خلال تدريب المواطنين والمتخصصين لقيادة الذكاء الاصطناعى فى مصر.