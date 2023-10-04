وصول 638 سائحًا من مختلف الجنسيات إلى ميناء بورسعيد السياحى

MENAFN - Al-Borsa News) شهد ميناء بورسعيد السياحي أداءً استثنائيًا لحركة السياحة البحرية، ونموًا ملحوظًا في وصول السفن السياحية، حيث وصلت، اليوم الثلاثاء، السفينة (NAUTTICA)، وترفع علم جزر مارشال القادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 638 راكبا و393 من طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – في بيان، اليوم – أنه من المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة؛ لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب؛ للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء، مساء اليوم، بعد عودة الركاب من رحلتهم، متجهة إلى حوض البحر المتوسط، لاستئناف رحلتهم.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه جرى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف، واستقبال السياح بصالة الوصول؛ لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

أ. ش. أ