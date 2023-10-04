وصول 638 سائحًا من مختلف الجنسيات إلى ميناء بورسعيد السياحى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد ميناء بورسعيد السياحي أداءً استثنائيًا لحركة السياحة البحرية، ونموًا ملحوظًا في وصول السفن السياحية، حيث وصلت، اليوم الثلاثاء، السفينة (NAUTTICA)، وترفع علم جزر مارشال القادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 638 راكبا و393 من طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.
وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – في بيان، اليوم – أنه من المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة؛ لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب؛ للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء، مساء اليوم، بعد عودة الركاب من رحلتهم، متجهة إلى حوض البحر المتوسط، لاستئناف رحلتهم.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه جرى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف، واستقبال السياح بصالة الوصول؛ لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.
أ. ش. أ
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