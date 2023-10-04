Wednesday, 04 October 2023 10:32 GMT

وصول 638 سائحًا من مختلف الجنسيات إلى ميناء بورسعيد السياحى

10/4/2023 1:50:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد ميناء بورسعيد السياحي أداءً استثنائيًا لحركة السياحة البحرية، ونموًا ملحوظًا في وصول السفن السياحية، حيث وصلت، اليوم الثلاثاء، السفينة (NAUTTICA)، وترفع علم جزر مارشال القادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 638 راكبا و393 من طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – في بيان، اليوم – أنه من المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة؛ لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب؛ للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء، مساء اليوم، بعد عودة الركاب من رحلتهم، متجهة إلى حوض البحر المتوسط، لاستئناف رحلتهم.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه جرى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف، واستقبال السياح بصالة الوصول؛ لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

أ. ش. أ

MENAFN04102023000202011048ID1107184707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث