وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة قنا الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مستجدات المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، التى يتم تنفيذها على مساحة إجمالية 29485 فدانا.

وأوضح الجزار أنه بالنسبة لوحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، فتضم المدينة 6800 وحدة سكنية، تم وجارٍ تنفيذها بمناطق متعددة بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات، ولا سيما المشروعات الخدمية بالمدينة لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن بها والمترددين عليها، مشيراً إلى أنه تم ويجري تنفيذ نحو 49 مبنى خدميا متنوعا بالمدينة، كما تم حتى الآن تخصيص 10558 قطعة أرض سكنية صغيرة متنوعة ما بين إسكان اجتماعي وبيت الوطن وإسكان متميز، إلى جانب تخصيص قطع الأراضي الاستثمارية متنوعة الأنشطة.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن المشروعات الخدمية بالمدينة بها: مبنى أمني، و8 مدارس تم تشغيل 7 منها وجارٍ تنفيذ مدرسة بالحى الثالث، و3 وحدات صحية ومبنى إسعاف ومستشفى، و3 ملاعب كرة قدم ومركز شباب، و14 مبنى خدمات عامة، و8 حضانات تم تنفيذ 6 منها وجارٍ تنفيذ اثنتين، ومسجد، و8 أسواق تجارية تم تشغيل 6 منها وجارٍ تنفيذ اثنتين، بتكلفة 595 مليون جنيه، كما تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة دور عبادة.

وقال إنه فى مجال الاستثمار في قطع الأراضي الخدمية، فقد تم تخصيص 8 قطع أراض بنشاط تعليمى، و27 قطعة أرض بأنشطة تجارية وخدمية، و4 قطع أراضٍ بنشاط بنوك، و4 قطع أراضٍ بأنشطة طبية مختلفة، و3 قطع أراضٍ بأنشطة ترفيهية، و15 قطعة أرض بنشاط مخزن ، و7 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – تجمعات سكنية) بإجمالى مساحة 278 فدانا، و3 محطات تموين سيارات، و4 قطع أراضٍ بنشاط مخابز، وقطعتي أرض بنشاط معهد عالٍ، و5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، وقطعة أرض بنشاط ثقافى.

وأضاف أن إجمالي قطع الأراضي الاستثمارية الخدمية بالمدينة 83 قطعة أرض، بجانب قطع الأراضى الاستثمارية التى تم طرحها على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري، والتي شملت قطعتي أرض بنشاط عمرانى، وقطعتي أرض بنشاط مخازن، و 6 قطع أراضٍ بنشاط (تجارى إدارى فندقى ترفيهي – تجارى – تجارى إدارى)، وقطعة أرض بنشاط ترفيهى، وقطعة أرض بنشاط مخابز، وقطعة أرض بنشاط طبى.

ولفت رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إلى أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 487.5 فدان وتضم 955 قطعة أرض وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بها.