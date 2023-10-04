وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة قنا الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مستجدات المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، التى يتم تنفيذها على مساحة إجمالية 29485 فدانا.
وأوضح الجزار أنه بالنسبة لوحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، فتضم المدينة 6800 وحدة سكنية، تم وجارٍ تنفيذها بمناطق متعددة بالمدينة.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات، ولا سيما المشروعات الخدمية بالمدينة لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن بها والمترددين عليها، مشيراً إلى أنه تم ويجري تنفيذ نحو 49 مبنى خدميا متنوعا بالمدينة، كما تم حتى الآن تخصيص 10558 قطعة أرض سكنية صغيرة متنوعة ما بين إسكان اجتماعي وبيت الوطن وإسكان متميز، إلى جانب تخصيص قطع الأراضي الاستثمارية متنوعة الأنشطة.
وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن المشروعات الخدمية بالمدينة بها: مبنى أمني، و8 مدارس تم تشغيل 7 منها وجارٍ تنفيذ مدرسة بالحى الثالث، و3 وحدات صحية ومبنى إسعاف ومستشفى، و3 ملاعب كرة قدم ومركز شباب، و14 مبنى خدمات عامة، و8 حضانات تم تنفيذ 6 منها وجارٍ تنفيذ اثنتين، ومسجد، و8 أسواق تجارية تم تشغيل 6 منها وجارٍ تنفيذ اثنتين، بتكلفة 595 مليون جنيه، كما تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة دور عبادة.
وقال إنه فى مجال الاستثمار في قطع الأراضي الخدمية، فقد تم تخصيص 8 قطع أراض بنشاط تعليمى، و27 قطعة أرض بأنشطة تجارية وخدمية، و4 قطع أراضٍ بنشاط بنوك، و4 قطع أراضٍ بأنشطة طبية مختلفة، و3 قطع أراضٍ بأنشطة ترفيهية، و15 قطعة أرض بنشاط مخزن ، و7 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – تجمعات سكنية) بإجمالى مساحة 278 فدانا، و3 محطات تموين سيارات، و4 قطع أراضٍ بنشاط مخابز، وقطعتي أرض بنشاط معهد عالٍ، و5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، وقطعة أرض بنشاط ثقافى.
وأضاف أن إجمالي قطع الأراضي الاستثمارية الخدمية بالمدينة 83 قطعة أرض، بجانب قطع الأراضى الاستثمارية التى تم طرحها على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري، والتي شملت قطعتي أرض بنشاط عمرانى، وقطعتي أرض بنشاط مخازن، و 6 قطع أراضٍ بنشاط (تجارى إدارى فندقى ترفيهي – تجارى – تجارى إدارى)، وقطعة أرض بنشاط ترفيهى، وقطعة أرض بنشاط مخابز، وقطعة أرض بنشاط طبى.
ولفت رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إلى أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 487.5 فدان وتضم 955 قطعة أرض وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بها.
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