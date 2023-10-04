ألف جنيه تراجعًا فى أسعار حديد التسليح - جريدة البورصة

تراجعت أسعار حديد التسليح بقيم تراوحت بين 500 وألف جنيه فى الطن منذ بداية الأسبوع الجارى، وجاء التراجع مدعومًا بضعف القوى الشرائية فى السوق المحلى وتراجع أسعار الخام عالميًا.

قال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للصلب، إن الشركة خفضت أسعارها بقيمة ألف جنيه بشكل تدريجي منذ بداية الأسبوع الجارى وحتى الآن ليباع الطن حاليًا بـ 31.5 ألف أرض المصنع مقابل 32.5 ألف جنيه الأسبوع الماضى.

توقع العشرى بمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع الطلب فى السوق المحلى وزيادة المعروض بالإضافة إلى تذبذب الأسعار فى البورصة العالمية.

وخفضت باقى شركات الحديد أسعارها بنفس القيم لتبيع شركة حديد الجارحى بـ 31.5 ألف جنيه للطن والجيوشي للصلب بـ 30.2 ألف جنيه، بينما أبقت مصانع حديد ((الدورة المتكاملة)) أسعارها بدون تغيير ليسجل حديد ((عز)) 32.135 ألف جنيه للطن والمصريين والسويس للصلب عند 32.50 ألف جنيه.

وتراجعت الأسعار العالمية لخام ((البليت))، خلال سبتمبر الماضي بقيمة 45 دولارًا فى الطن ليسجل حاليًا 375 دولارًا، وفقًا لبورصة لندن للمعادن.

قال إسلام الغنيمى، مدير شركة الغنيمى لتجارة حديد التسليح والأسمنت“جملة”، إن حديد عز يباع للمستهلك بـ 34 ألف جنيه للطن، مقابل 37 ألف جنيه قبل شهر، لافتًا إلى أن هامش الربح لتجار الجملة تتراوح بين 100 و 300 جنيه فى الطن.

قال أحمد صبرى، رئيس شركة الحجاز لتجارة مواد البناء، إن أسعار حديد التسليح شهدت تراجعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة ليسجل سعر البيع للمستهلك حاليًا 35.7 ألف جنيه للطن مقابل 40 ألفا قبل 3 شهور.

أضاف لـ((البورصة)) أن نسبة العمولة التي يتم إضافتها من قبل تاجر التجزئة لا تتعدى 200 جنيه على الطن، وفارق السعر فى بعض الأحيان من منطقة لأخرى بسبب جشع التجار.





كتبت_ مريم الرميحي