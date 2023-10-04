ألف جنيه تراجعًا فى أسعار حديد التسليح - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) العشرى: ضعف القوى الشرائية تجبر الشركات على تخفيض أسعارها
تراجعت أسعار حديد التسليح بقيم تراوحت بين 500 وألف جنيه فى الطن منذ بداية الأسبوع الجارى، وجاء التراجع مدعومًا بضعف القوى الشرائية فى السوق المحلى وتراجع أسعار الخام عالميًا.
قال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للصلب، إن الشركة خفضت أسعارها بقيمة ألف جنيه بشكل تدريجي منذ بداية الأسبوع الجارى وحتى الآن ليباع الطن حاليًا بـ 31.5 ألف أرض المصنع مقابل 32.5 ألف جنيه الأسبوع الماضى.
توقع العشرى بمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع الطلب فى السوق المحلى وزيادة المعروض بالإضافة إلى تذبذب الأسعار فى البورصة العالمية.
وخفضت باقى شركات الحديد أسعارها بنفس القيم لتبيع شركة حديد الجارحى بـ 31.5 ألف جنيه للطن والجيوشي للصلب بـ 30.2 ألف جنيه، بينما أبقت مصانع حديد ((الدورة المتكاملة)) أسعارها بدون تغيير ليسجل حديد ((عز)) 32.135 ألف جنيه للطن والمصريين والسويس للصلب عند 32.50 ألف جنيه.
وتراجعت الأسعار العالمية لخام ((البليت))، خلال سبتمبر الماضي بقيمة 45 دولارًا فى الطن ليسجل حاليًا 375 دولارًا، وفقًا لبورصة لندن للمعادن.
قال إسلام الغنيمى، مدير شركة الغنيمى لتجارة حديد التسليح والأسمنت“جملة”، إن حديد عز يباع للمستهلك بـ 34 ألف جنيه للطن، مقابل 37 ألف جنيه قبل شهر، لافتًا إلى أن هامش الربح لتجار الجملة تتراوح بين 100 و 300 جنيه فى الطن.
قال أحمد صبرى، رئيس شركة الحجاز لتجارة مواد البناء، إن أسعار حديد التسليح شهدت تراجعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة ليسجل سعر البيع للمستهلك حاليًا 35.7 ألف جنيه للطن مقابل 40 ألفا قبل 3 شهور.
أضاف لـ((البورصة)) أن نسبة العمولة التي يتم إضافتها من قبل تاجر التجزئة لا تتعدى 200 جنيه على الطن، وفارق السعر فى بعض الأحيان من منطقة لأخرى بسبب جشع التجار.
كتبت_ مريم الرميحي
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