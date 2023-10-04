المالية تعتزم إصدار صكوك خزانة العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك خزانة بالعملة المحلية قبل نهاية العام المالى الحالى، حسبما ذكرت مصادر لـ”البورصة”.

وكشفت المصادر، أن الصكوك ستمول مشروعات قومية، لذلك ستتحدد قيمتها بعد حصر للمشروعات المراد إقامتها أو تمويلها.

أضافت أن الصكوك اكتسبت أهمية متصاعدة فى الوقت الحالى لأسباب عديدة فى مقدمتها اتساع حجم السوق الذى تجاوز تريليونى دولار، كما أن الظروف الحالية ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية كأحد بدائل التمويل الفعالة فى الأسواق الناشئة، والدول النامية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية.

وأوضحت أن الصكوك آداة مالية تجذب شرائح واسعة من المستثمرين والذين يبحثون عن الاستثمار فى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلا عن أنها جاذبة للشرائح الأخرى من المستثمرين بفضل ما تتمتع به بمرونة فى بيعها، ومبادلتها، وتحويلها إلى أسهم، مما ساعد على انتشارها فى الأسواق المالية وغير الإسلامية.

وذكر المصدر، أن المالية تجهز لطرح سندات الباندا والساموراى بقيمة إجمالية مليار دولار قبل نهاية العام.

وكشف وزير المالية محمد معيط، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن مصر ستحصل على ضمانة البنك الأفريقى للتنمية لإصدار سندات الساموراى بقيمة 500 مليون دولار أجل 5 سنوات.

وكانت مصر قد حصلت على ضمانة جزئية من البنك لإصدار سندات الباندا بقيمة 345 مليون دولار.

وذكر المصدر أن مصر بدأت حوارا مجتمعيا ممتدا عن الصكوك قبل سنوات شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون فى العلوم الشرعية، حيث تم التوصل الى اتفاق عام حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد تم ترجمة كل هذا فى القانون 138 لسنة 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022.

وبعد صدور الصكوك أصدرت مصر صكوكًا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الحالى ولاقت إقبالا من المستثمرين.