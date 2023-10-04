فيزا تعتزم استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“فيزا” أنها ستستثمر في بعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الأكثر ابتكارًا، بهدف إحداث تغيير جذري في مجال التكنولوجيا المالية.
وقالت الشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، إنها ستطلق مبادرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 100 مليون دولار، حسبما نقلت“ماركت ووتش”.
وقالت شركة المدفوعات الأمريكية في بيان أمس الإثنين، إن المبادرة تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من الشركات التي تركز على تطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي ستؤثر على مستقبل التجارة والمدفوعات.
وأوضحت أنه سيتم إجراء الاستثمارات من خلال“فيزا فينتشرز Visa Ventures” الذراع الاستثمارية لشركة المدفوعات العالمية، والتي أسست في عام 2011.
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