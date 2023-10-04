Wednesday, 04 October 2023 10:31 GMT

فيزا تعتزم استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

10/4/2023 1:50:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“فيزا” أنها ستستثمر في بعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الأكثر ابتكارًا، بهدف إحداث تغيير جذري في مجال التكنولوجيا المالية.

وقالت الشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، إنها ستطلق مبادرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 100 مليون دولار، حسبما نقلت“ماركت ووتش”.

وقالت شركة المدفوعات الأمريكية في بيان أمس الإثنين، إن المبادرة تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من الشركات التي تركز على تطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي ستؤثر على مستقبل التجارة والمدفوعات.

وأوضحت أنه سيتم إجراء الاستثمارات من خلال“فيزا فينتشرز Visa Ventures” الذراع الاستثمارية لشركة المدفوعات العالمية، والتي أسست في عام 2011.

أرقام


MENAFN04102023000202011048ID1107184702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث