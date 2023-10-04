فيزا تعتزم استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“فيزا” أنها ستستثمر في بعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الأكثر ابتكارًا، بهدف إحداث تغيير جذري في مجال التكنولوجيا المالية.

وقالت الشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، إنها ستطلق مبادرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 100 مليون دولار، حسبما نقلت“ماركت ووتش”.

وقالت شركة المدفوعات الأمريكية في بيان أمس الإثنين، إن المبادرة تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من الشركات التي تركز على تطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي ستؤثر على مستقبل التجارة والمدفوعات.

وأوضحت أنه سيتم إجراء الاستثمارات من خلال“فيزا فينتشرز Visa Ventures” الذراع الاستثمارية لشركة المدفوعات العالمية، والتي أسست في عام 2011.

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