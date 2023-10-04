أرباح الإسكندرية للحاويات السنوية تتضاعف إلى 4.38 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 116.3% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 4.38 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.02 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 4.96 مليار جنيه، مقابل 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 1.4 مرة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 3.53 مليار جنيه، مقارنة بربح 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العشرة أشهر إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.82 مرة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 2.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 987.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 2.91 مليار جنيه، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 1.49 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 1.79 مليار جنيه، مقارنة بربح 717.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة إلى 1.99 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 1.11 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة 1.11 جنيه للسهم.

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي 2021- 2022.

وقررت العمومية إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة، مع إحطاتها بما تم اتخاذه من تعديلات على تشكيل المجلس في ضوء قرار العمومية العادية المنعقدة في 17 سبتمبر 2022.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراء توزيعات نقدي بقيمة 1.36 جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

وتضمن المقترخ توزيع كوبون نقدي بواقع 1.36 جنيه للسهم.

وأضافت الشركة أن مقترح توزيع الأرباح تضمن كذلك تحويل الأرباح الرأسمالية إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ 11.4 مليون جنيه.

ارتفعت أرباح شركة“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” المعدلة بنسبة 43.2% خلال العام المالي الماضي 2021-2022، لتصل 2.03 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 1.41 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.84 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.39 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.