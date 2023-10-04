أرباح الإسكندرية للحاويات السنوية تتضاعف إلى 4.38 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 116.3% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 4.38 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.02 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 4.96 مليار جنيه، مقابل 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 1.4 مرة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 3.53 مليار جنيه، مقارنة بربح 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العشرة أشهر إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.82 مرة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 2.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 987.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 2.91 مليار جنيه، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 1.49 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 1.79 مليار جنيه، مقارنة بربح 717.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة إلى 1.99 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 1.11 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة 1.11 جنيه للسهم.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي 2021- 2022.
وقررت العمومية إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة، مع إحطاتها بما تم اتخاذه من تعديلات على تشكيل المجلس في ضوء قرار العمومية العادية المنعقدة في 17 سبتمبر 2022.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراء توزيعات نقدي بقيمة 1.36 جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
وتضمن المقترخ توزيع كوبون نقدي بواقع 1.36 جنيه للسهم.
وأضافت الشركة أن مقترح توزيع الأرباح تضمن كذلك تحويل الأرباح الرأسمالية إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ 11.4 مليون جنيه.
ارتفعت أرباح شركة“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” المعدلة بنسبة 43.2% خلال العام المالي الماضي 2021-2022، لتصل 2.03 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 1.41 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.84 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.39 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
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