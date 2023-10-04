تراجع الأسهم في هونج كونج بأكثر من 3% بقيادة شركات العقارات والطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم في بورصة هونج كونج بأكثر من 3% اليوم الثلاثاء عقب العودة من عطلة نهاية أسبوع مطولة، وسط هبوط قطاعي العقارات والطاقة، مع استمرار مخاوف الأسواق تجاه القطاع العقاري الصيني.
وخلال أولى جلساته هذا الأسبوع، هبط مؤشر“هانج سينج” بنسبة 3.20% أو ما يعادل 570 نقطة إلى 17242 نقطة، ليعمق خسائره هذا العام إلى 12.94%.
وعلى صعيد قطاع العقارات، تراجع سهم“كانتري جاردن” الصينية بنسبة 4.40%، وهبط سهم مجموعة“لونج فور” القابضة بنسبة 5.1%، كما تراجع سهم“نيو ورلد ديفلوبمنت” بنسبة 6.69%، بينما صعد سهم“تشاينا إيفرجراند جروب” 21.88% مقلصًا مكاسبه التي بلغت في وقت سابق 42% مع استئناف تداوله.
وأوضح“كيني إن جي” محلل الأوراق المالية لدى“إيفربرايت” في رسالة بريد إلكتروني لشبكة“سي إن بي سي” أنه من المتوقع زيادة الضغوط الهبوطية على أسهم قطاع العقارات المدرجة في هونج كونج مع استمرار تعثر قطاع العقارات في الصين.
أما على صعيد قطاع الطاقة، هبط سهم“بترو تشاينا” بنسبة 5.59% إلى 5.57 دولار هونج كونج (72 سنتاً أمريكياً)، بينما تراجع سهم“تشاينا بتروليوم” بنسبة 5.37% إلى 4.05 دولار هونج كونج (52 سنتاً).
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