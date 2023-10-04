تراجع الأسهم في هونج كونج بأكثر من 3% بقيادة شركات العقارات والطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم في بورصة هونج كونج بأكثر من 3% اليوم الثلاثاء عقب العودة من عطلة نهاية أسبوع مطولة، وسط هبوط قطاعي العقارات والطاقة، مع استمرار مخاوف الأسواق تجاه القطاع العقاري الصيني.

وخلال أولى جلساته هذا الأسبوع، هبط مؤشر“هانج سينج” بنسبة 3.20% أو ما يعادل 570 نقطة إلى 17242 نقطة، ليعمق خسائره هذا العام إلى 12.94%.

وعلى صعيد قطاع العقارات، تراجع سهم“كانتري جاردن” الصينية بنسبة 4.40%، وهبط سهم مجموعة“لونج فور” القابضة بنسبة 5.1%، كما تراجع سهم“نيو ورلد ديفلوبمنت” بنسبة 6.69%، بينما صعد سهم“تشاينا إيفرجراند جروب” 21.88% مقلصًا مكاسبه التي بلغت في وقت سابق 42% مع استئناف تداوله.

وأوضح“كيني إن جي” محلل الأوراق المالية لدى“إيفربرايت” في رسالة بريد إلكتروني لشبكة“سي إن بي سي” أنه من المتوقع زيادة الضغوط الهبوطية على أسهم قطاع العقارات المدرجة في هونج كونج مع استمرار تعثر قطاع العقارات في الصين.

أما على صعيد قطاع الطاقة، هبط سهم“بترو تشاينا” بنسبة 5.59% إلى 5.57 دولار هونج كونج (72 سنتاً أمريكياً)، بينما تراجع سهم“تشاينا بتروليوم” بنسبة 5.37% إلى 4.05 دولار هونج كونج (52 سنتاً).

أرقام



