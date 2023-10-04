عمومية مصر للفنادق تُقر توزيع 10 جنيهات وسهم مجاني لكل سهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع كوبون نقدي 10 جنيهات للسهم وتوزيع سهم مجاني لكل سهم، بقمية إجمالية 198 مليون جنيه تمويل من الاحتياطي النظامي للشركة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
وأوضحت أن الأسهم المجانية لرفع رأسمال شركة مصر للفنادق ليصبح 396 مليون جنيه بدلا من 198 مليون جنيه.
وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
واقترحت شركة مصر للفنادق، إجراء توزيعات أرباح بقيمة 8 جنيهات للسهم على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
وكشفت شركة مصر للفنادق، أن كافة المشروعات الاستثمارية المستقبلية الوارد المساهمة فيها تحت الدراسة بلجنة الاستثمار بالشركة،.
وأكدت الشركة أنه لم يتخذ أي قرار في شأنها حتى تاريخه.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر بعنوان“مصر للفنادق تدرس إنشاء مشروع سياحي ضمن خطتها التوسعية”.
وكانت نفت شركة“مصر للفنادق” صحة خبر منشور بعنوان“شركات محلية تدرس الاستحواذ على مصر للفنادق”.
وقالت إن الشركة ليست لها علاقة بهذا الخبر من قريب أو بعيد، وليس لدى الشركة أي معلومات عن هذه الأخبار، ولم تتلقَ أي عروض في هذا الشأن.
ارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 134% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 819.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 975.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات 525.8 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
نفت شركة مصر للفنادق، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع سعر سهم مصر للفنادق خلال الفترة 19- 26 يوليو الجاري بنسبة 23.35%، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداولات خلال جلسة أمس الأربعاء.
وكانت كشفت شركة“مصر للفنادق”، عن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، والبالغة 403.2 مليون جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“مصر للفنادق” على البدء في السداد المعجل لاقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصرى.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتفاوض مع البنك في آلية السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وفقًا للسيولة المتوفرة لديها.
وكان اعتمد المجلس استراتيجية نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة المقبلة وتتضمن سدادات معجلة لشريحة القرض الثالثة وإقفالها بالكامل قبل نهاية العام المالي 2021-2022.
وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد معجل رقم 19 بقيمة 10.1 مليون جنيه عكسيا للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين عليها، على أن لا يتم تحمل الشركة لأي عمولات سداد معجلة.
واضافت“مصر للفنادق” أن إجمالي ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار المجلس في 24 يناير 2017 وحتى الآن يبلغ 327.3 مليون جنيه.
وتحولت شركة“مصر للفنادق” إلى ربح 151.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي خسائر 106.5 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 241.72 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 7.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وسجلت الشركة صافي ربح 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 67.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 112.18 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 17.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكان توقع عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق تسجيل نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، بدعم من المؤشرات الإيجابية من حيث زيادة الإيرادات وخفض التكاليف، خاصة تكاليف الاقتراض التي انخفضت بسبب اشتراك الشركة في مبادرة البنك المركزي بقطاع السياحة.
وأشار عطية، إلى ارتفاع نسبة الإشغال بالفندق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر إلى نحو 75%، والذي يدعم النظرة الإيجابية للربع الثاني من العام المالى الجارى.
وأضاف أن الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري جيد بتسجيل أرباح بلغت 66 مليون جنيه، مقابل خسائر 67 مليون جنيه، ويعود إلى الارتفاع الكبير لايرادات فندق النيل ريتز كارلتون التي بلغت 121 مليون جنيه عوائد صافية للمالك خلال ثلاثة شهور.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على عدة محاور لتعظيم العوائد والأرباح حتى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، والانتهاء من جميع أعمال تطوير فندق سفير دهب المتوقع افتتاحه خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى خطة استثمارية لإضافات جوهرية لفندق النيل ريتز كارلتون، والتي سيظهر أثرها في تعظيم العوائد.
وأوضح أن الشركة تعمل عن كثب على متابعة إنهاء التصفية لشركة الشرق الاوسط للتنمية السياحية والتي كانت متوقفة لأكثر من 35 سنة، لافتًا إلى نجاح الشركة فى الحصول على مبلغ نحو 4.5 مليون جنيه من التصفية، وجار العمل على إنهاء الالتزامات القانونية مع محافظة الاسماعيلية.
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