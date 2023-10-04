وزير المالية الياباني: التدخل في سوق الصرف يعتمد على مدى تقلب الين وليس قيمته

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني أن قرار التدخل في سوق الصرف سوف يعتمد على مدى تقلب الين، وليس مستوى معين لقيمته.

وقال“سوزوكي” في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن السلطات اليابانية تراقب سوق الصرف عن كثب، ومستعدة للتحرك في أي وقت، مؤكداً أن قيمة العملة لن تكون معيار التدخل في السوق.

وأضاف أن استقرار حركة العملات يعد أمراً هاماً، كي تعكس الأسس الاقتصادية، وأشار إلى متابعة السلطات لأثر تحركات قيمة العملة اليابانية على معدلات الفائدة طويلة الأجل، ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال والأسر.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.85 ين.

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