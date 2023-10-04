وزير المالية الياباني: التدخل في سوق الصرف يعتمد على مدى تقلب الين وليس قيمته

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني أن قرار التدخل في سوق الصرف سوف يعتمد على مدى تقلب الين، وليس مستوى معين لقيمته.
وقال“سوزوكي” في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن السلطات اليابانية تراقب سوق الصرف عن كثب، ومستعدة للتحرك في أي وقت، مؤكداً أن قيمة العملة لن تكون معيار التدخل في السوق.
وأضاف أن استقرار حركة العملات يعد أمراً هاماً، كي تعكس الأسس الاقتصادية، وأشار إلى متابعة السلطات لأثر تحركات قيمة العملة اليابانية على معدلات الفائدة طويلة الأجل، ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال والأسر.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.85 ين.
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