تراجع الأسهم اليابانية وسط مخاوف الأسواق تجاه تراجع قيمة الين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الأسهم اليابانية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع معنويات المستثمرين إزاء تراجع قيمة الين واحتمالات تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي.
وانخفض مؤشر“نيكي” في الختام بنسبة 1.64% أو ما يعادل 521 نقطة إلى 31237 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.68% إلى 2275 نقطة.
وتتوجه أنظار المستثمرين نحو مراقبة قيمة العملة المحلية في ظل تراجع الين مقابل الدولار، واقترابه من مستوى 150 يناً للدولار الواحد، وزيادة احتمالات تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي.
وأكد“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية اليوم، أن تدخل السلطات في سوق الصرف سوف يعتمد على درجة تقلب الين وليس قيمته، مشيراً إلى متابعة السلطات لتحركات العملة المحلية عن كثب نظراً لآثارها على ارتفاع معدلات الفائدة في الأجل الطويل.
وتدخلت السلطات اليابانية في سوق الصرف لأول مرة خلال 24 عاماً في سبتمبر الماضي، حين تراجعت قيمة العملة إلى أكثر من 145 يناً مقابل الدولار الأمريكي.
وأثناء التداولات، استقرت العملة الامريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.75 يناً، لكنها تظل عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.
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