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تراجع الأسهم اليابانية وسط مخاوف الأسواق تجاه تراجع قيمة الين

10/4/2023 1:50:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت الأسهم اليابانية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع معنويات المستثمرين إزاء تراجع قيمة الين واحتمالات تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي.

وانخفض مؤشر“نيكي” في الختام بنسبة 1.64% أو ما يعادل 521 نقطة إلى 31237 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.68% إلى 2275 نقطة.

وتتوجه أنظار المستثمرين نحو مراقبة قيمة العملة المحلية في ظل تراجع الين مقابل الدولار، واقترابه من مستوى 150 يناً للدولار الواحد، وزيادة احتمالات تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي.

وأكد“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية اليوم، أن تدخل السلطات في سوق الصرف سوف يعتمد على درجة تقلب الين وليس قيمته، مشيراً إلى متابعة السلطات لتحركات العملة المحلية عن كثب نظراً لآثارها على ارتفاع معدلات الفائدة في الأجل الطويل.

وتدخلت السلطات اليابانية في سوق الصرف لأول مرة خلال 24 عاماً في سبتمبر الماضي، حين تراجعت قيمة العملة إلى أكثر من 145 يناً مقابل الدولار الأمريكي.

وأثناء التداولات، استقرت العملة الامريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.75 يناً، لكنها تظل عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.

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