تي إس إم سي التايوانية تفقد 72 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ منتصف يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) فقدت صانعة الرقائق“تايوان سميكوندكتور مانيوفكتشرنج” مليارات من قيمتها السوقية منذ منتصف يونيو، بسبب المخاوف بشأن البيئة الكلية والطلب العالمي الضعيف على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وانخفض سهم أكبر مقاول لصناعة الرقائق في العالم“تي إس إم سي” بحوالي 10% منذ منتصف يونيو لتفقد 72 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك بعدما قفز السهم 60% في الفترة من أكتوبر حتى يونيو بفضل الطفرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ويرى“جيه بي مورجان تشيس” أن كل هذايعني تباطؤ تعافي“تي إس إم سي” حتى عام 2024 نظرًا للضعف في معظم الأسواق النهائية مثل الحواسب والجوالات الذكية والخدمات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج”.

كما يتوخى المحللون الحذر بشأن الإنفاق الرأسمالي، بعدما حذرت الشركة في يونيو من أنه قد يتراجع إلى الحد الأدنى من توقعاتها لهذا العام التي تتراوح بين 32 ملياراً إلى 36 مليار دولار.

ومؤخرًا، خفض“جولدمان ساكس” تقديراته للإنفاق الرأسمالي لشركة“تي إس إم سي” للعام المقبل بأكثر من 20% إلى 25 مليار دولار.

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