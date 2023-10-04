تي إس إم سي التايوانية تفقد 72 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ منتصف يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فقدت صانعة الرقائق“تايوان سميكوندكتور مانيوفكتشرنج” مليارات من قيمتها السوقية منذ منتصف يونيو، بسبب المخاوف بشأن البيئة الكلية والطلب العالمي الضعيف على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
وانخفض سهم أكبر مقاول لصناعة الرقائق في العالم“تي إس إم سي” بحوالي 10% منذ منتصف يونيو لتفقد 72 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك بعدما قفز السهم 60% في الفترة من أكتوبر حتى يونيو بفضل الطفرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ويرى“جيه بي مورجان تشيس” أن كل هذايعني تباطؤ تعافي“تي إس إم سي” حتى عام 2024 نظرًا للضعف في معظم الأسواق النهائية مثل الحواسب والجوالات الذكية والخدمات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج”.
كما يتوخى المحللون الحذر بشأن الإنفاق الرأسمالي، بعدما حذرت الشركة في يونيو من أنه قد يتراجع إلى الحد الأدنى من توقعاتها لهذا العام التي تتراوح بين 32 ملياراً إلى 36 مليار دولار.
ومؤخرًا، خفض“جولدمان ساكس” تقديراته للإنفاق الرأسمالي لشركة“تي إس إم سي” للعام المقبل بأكثر من 20% إلى 25 مليار دولار.
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