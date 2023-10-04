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سهم إيفرجراند يقفز بأكثر من 40% مع استئناف التداول

10/4/2023 1:50:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفز سهم“تشاينا إيفرجراند جروب” بأكثر من 40% في تعاملات اليوم الثلاثاء مع استئناف تداول سهم مطورة العقارات الصينية المتعثرة في هونج كونج.

وفي الخميس الماضي، علقت“إيفرجراند” تداول سهمها وأسهم الوحدات التابعة لها بعد تقرير أفاد بأن الشرطة الصينية وضعت“هيو كا يان” رئيس مجلس إدارتها تحت ما يسمى بالمراقبة السكنية.

لكنها طلبت من بورصة هونج كونج أمس الإثنين استئناف التداول، قائلة: إنه لا توجد معلومات أخرى ذات صلة يجب الكشف عنها.

وقلص سهم“تشاينا إيفرجراند جروب” مكاسبه خلال تعاملات اليوم إلى 21.88% عند 39 سنتًا هونج كونج، بعدما قفز في وقت سابق بحوالي 42%.

وتواجه“إيفرجراند” أزمة ديون والتي تفاقمت الأسبوع الماضي عندما كشفت أن وحدتها“هينجدا ريل استيت” لم تتمكن من بيع ديون جديدة.

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