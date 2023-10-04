سهم إيفرجراند يقفز بأكثر من 40% مع استئناف التداول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفز سهم“تشاينا إيفرجراند جروب” بأكثر من 40% في تعاملات اليوم الثلاثاء مع استئناف تداول سهم مطورة العقارات الصينية المتعثرة في هونج كونج.
وفي الخميس الماضي، علقت“إيفرجراند” تداول سهمها وأسهم الوحدات التابعة لها بعد تقرير أفاد بأن الشرطة الصينية وضعت“هيو كا يان” رئيس مجلس إدارتها تحت ما يسمى بالمراقبة السكنية.
لكنها طلبت من بورصة هونج كونج أمس الإثنين استئناف التداول، قائلة: إنه لا توجد معلومات أخرى ذات صلة يجب الكشف عنها.
وقلص سهم“تشاينا إيفرجراند جروب” مكاسبه خلال تعاملات اليوم إلى 21.88% عند 39 سنتًا هونج كونج، بعدما قفز في وقت سابق بحوالي 42%.
وتواجه“إيفرجراند” أزمة ديون والتي تفاقمت الأسبوع الماضي عندما كشفت أن وحدتها“هينجدا ريل استيت” لم تتمكن من بيع ديون جديدة.
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