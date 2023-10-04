Wednesday, 04 October 2023 10:31 GMT

السعودية في المركز الثاني عالمياً بنمو السياح الوافدين خلال 2023

10/4/2023 1:50:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا في قطاع السياحة؛ إذ حصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وأوضحت وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي“باروميتر”، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر الماضي.

وتأتي هذه النتائج المشرفة كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها السعودية في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان أخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.

أ ش أ

MENAFN04102023000202011048ID1107184693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث