السعودية في المركز الثاني عالمياً بنمو السياح الوافدين خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا في قطاع السياحة؛ إذ حصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وأوضحت وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي“باروميتر”، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر الماضي.
وتأتي هذه النتائج المشرفة كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها السعودية في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان أخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.
أ ش أ
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