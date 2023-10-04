السعودية في المركز الثاني عالمياً بنمو السياح الوافدين خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا في قطاع السياحة؛ إذ حصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وأوضحت وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي“باروميتر”، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر الماضي.

وتأتي هذه النتائج المشرفة كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها السعودية في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان أخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.

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