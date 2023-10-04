روسيا ترفع حصة الإنفاق الدفاعي إلى الثلث في ميزانية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم روسيا زيادة الإنفاق على الدفاع ليشكل ما يقرب من ثلث إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024، كما تخطط لزيادة الاقتراض الحكومي للمساعدة في تمويل ما تسميه بـ“عملية عسكرية” خاصة في أوكرانيا خلال السنوات المقبل.

وحسب مسودة لميزانية وزارة المالية التي تحدد الخطط المالية للحكومة للفترة من 2024-2026، فإن إجمالي الإنفاق في قسم الدفاع الوطني من الميزانية الروسية سيبلغ 10.78 تريليون روبل (109 مليارات دولار) في العام المقبل، أو 29.4% من إجمالي الإنفاق المخطط له والبالغ 36.66 تريليون روبل.

في حين بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي في عام 2021 أي قبل عام من غزو أوكرانيا 3.57 تريليون روبل أو 14.4% من إجمالي الإنفاق، ثم ارتفعت تلك الحصة إلى 17.7% في عام 2022.

وفي العام الحالي، خصصت وزارة المالية 6.41 تريليون روبل للدفاع أو 21.2% من إجمالي الإنفاق في الميزانية البالغ 30.27 تريليون روبل، قبل أن يعلن وزير المالية“أنطون سيلوانوف” الأسبوع الماضي أن إجمالي الإنفاق سيكون أعلى من المخطط له عند حوالي 33.5 تريليون روبل.

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