روسيا ترفع حصة الإنفاق الدفاعي إلى الثلث في ميزانية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم روسيا زيادة الإنفاق على الدفاع ليشكل ما يقرب من ثلث إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024، كما تخطط لزيادة الاقتراض الحكومي للمساعدة في تمويل ما تسميه بـ“عملية عسكرية” خاصة في أوكرانيا خلال السنوات المقبل.
وحسب مسودة لميزانية وزارة المالية التي تحدد الخطط المالية للحكومة للفترة من 2024-2026، فإن إجمالي الإنفاق في قسم الدفاع الوطني من الميزانية الروسية سيبلغ 10.78 تريليون روبل (109 مليارات دولار) في العام المقبل، أو 29.4% من إجمالي الإنفاق المخطط له والبالغ 36.66 تريليون روبل.
في حين بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي في عام 2021 أي قبل عام من غزو أوكرانيا 3.57 تريليون روبل أو 14.4% من إجمالي الإنفاق، ثم ارتفعت تلك الحصة إلى 17.7% في عام 2022.
وفي العام الحالي، خصصت وزارة المالية 6.41 تريليون روبل للدفاع أو 21.2% من إجمالي الإنفاق في الميزانية البالغ 30.27 تريليون روبل، قبل أن يعلن وزير المالية“أنطون سيلوانوف” الأسبوع الماضي أن إجمالي الإنفاق سيكون أعلى من المخطط له عند حوالي 33.5 تريليون روبل.
أرقام
MENAFN04102023000202011048ID1107184692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.