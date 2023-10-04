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واردات الهند من النفط الروسي تقفز 15% في سبتمبر

10/4/2023 1:50:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت شحنات النفط الروسي إلى الهند 15% في سبتمبر، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في أغسطس، مدعومة بوفرة المعروض وتخفيضات الأسعار، وفقاً لشركة“كبلر إس إيه إس” (Kpler SAS).

قالت شركة تحليلات البيانات إن الشحنات القادمة من روسيا بلغت 1.78 مليون برميل يومياً الشهر الماضي. ومن المرجح أن تظل الواردات مرتفعة، وفق فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط الخام لدى“كبلر”.

يرى كاتونا أن هناك“مجالاً واسعاً” لزيادة الواردات من روسيا لأن الحظر الذي فرضته البلاد على صادرات الديزل يعني أن مصافي التكرير المحلية ستخفض معدلات التشغيل، وبالتالي سيكون هناك المزيد من النفط الخام المتاح للتصدير.

قد تشتري الهند بشكل رئيسي خام الأورال الذي يتم تسليمه بخصم نحو أربعة دولارات للبرميل على برنت، مما يجعله أكثر جاذبية من الإمدادات الآجلة من الشرق الأوسط، بحسب كاتونا. وأضاف أنه مع تزايد توافر الخام الروسي، قد يقدم المُصدِّرون تخفيضات أكبر في المستقبل.

ارتفعت واردات (الهند) من العراق، ثاني أكبر مورّد، 9.4% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق إلى 934 ألف برميل يومياً، في حين انخفضت الشحنات من المملكة العربية السعودية، ثالث أكبر مورد، بنسبة 41% إلى 491 ألف برميل يومياً.

اقتصاد الشرق


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