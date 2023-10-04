((إيجيبت سات أوتو)) تستثمر 300 مليون جنيه لتصنيع سيارتين كهربائيتين

اتخذت شركة ((إيجيبت سات أوتو)) خطوات إيجابية نحو تنفيذ خطى إنتاج جديدة لتصنيع طرازين من السيارات الكهربائية داخل مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذى تقدر استثماراته الإجمالية بنحو 300 مليون جنيه.

قال الدكتور محمد الغمرى رئيس مجلس إدارة شركة ((ايجيبت سات أوتو)) وعميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنه من المستهدف تصنيع سيارتين كهربائيتين، الاولى تصل سرعتها إلى 60 كم لقطع مسافة تصل إلى 100 كم خلال الشحنة الواحدة، بينما السيارة الثانية تصل سرعتها إلى 80 كم وتقطع مساحة تصل إلى 200 كم خلال الشحنة الواحدة، وكلا منها ينتمى لفئة السيارات (الهاتشباك) الصغيرة لكى تتناسب مع الاستخدام داخل المدينة .

أوضح لـ((البورصة)) أن حجم الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج الجديدة تصل إلى 5 آلاف سيارة شهريًا، وتتطلع الشركة لطرح السيارتين للمدن بالسوق المحلية خلال النصف الأول من العام المقبل 2024، بمتوسطات أسعار من 150 ألف جنيه للسيارة الأولى وتصل إلى 190 ألفًا للسيارة الثانية.

أكد أن الشركة تعتمد حاليًا على مكونات محلية تصل نسبتها إلى 60% من إجمالى المستلزمات اللازمة للإنتاج، وتتعاون مع العديد من المصانع المصرية للصناعات المغذية لتصنيع المكونات المختلفة من (الزجاج، والاطارات، والكراسى.. الخ).

أشار ((الغمرى)) إلى أن الشركة تدشن حاليا خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر مربع.

وتابع: أن شركة ايجيبت سات أوتو هى إحدى شركات مجموعة إيجيبت سات جروب والتى تضم 3 شركات وهى شركة إيجيبت سات تيلكوم وهى خاصة بالاتصالات والأقمار الصناعية، والثانية شركة انوفات إيجيبت وهى خاصة بتصميم وتطوير منتجات تكنولوجية مصرية، والثالثة شركة إيجيبت سات اوتو وهى تعد أحدث شركات المجموعة والمتخصصة فى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية.

وقال ((رئيس مجلس الادارة)) إن الشركة لديها صالة عرض، تسع أكثر من 20 سيارة، ومركز خدمة بمدينة العبور، وسوف توفر قطع الغيار بالمركز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء خلال الفترة المقبلة.

لفت ((الغمرى)) إلى أن شركة ((إيجيبت سات أوتو)) تستهدف تعيين شبكة موزعين معتمدين بالسوق المصرية عقب الإطلاق الرسمى للسيارتين فى مصر خلال 2024، بهدف الانتشار والتوسع وتلبية احتياجات العملاء.

أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة تستهدف إنتاج سيارة أخرى خلال عام 2025 تصل سرعتها إلى 170 كم وتقطع مسافة تصل إلى 600 كم خلال الشحنة الواحدة، وبأسعار تحت سقف 500 ألف جنيه، وسيتم تصنيعها بالمصنع الحالى من خلال إجراء توسعات فى خطوط الإنتاج أو بناء مصنع جديد بالقرب من المصنع الحالى.

وعلى مستوى الاتجاه نحو تصدير السيارات للأسواق الخارجية، أكد أن الشركة تخطط مبدئيا لتصدير أكثر من 50% من إجمالى الطاقة الانتاجية لكل من العراق، ونيجيريا، وتونس، والجزائر، وتخطط للتوسع بأسواق أخرى خلال السنوات القادمة.

ذكر أن شركة ((إيجيبت سات أوتو)) مؤخرا وقعت بروتوكول تعاون وشراكة مع أكاديمية البحث العلمى لإنتاج السيارتين والمشاركة بالبحوث التطبيقية داخل المشروع.

أوضح أن الشركة صممت سيارة اقتصادية للمناطق الحضرية، وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ودارين تانج رئيس المنظمة الدولية للملكية الفكرية أثناء افتتاح معرض ومؤتمر مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية الذى نظمته الأكاديمية فى سبتمبر من العام الماضى، حيث وجه مصطفى مدبولى بتصنيع السيارة للاستخدام داخل المدينة.

ووافق مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى على منح الرخصة الذهبية لشركة ((إيجيبت سات أوتو)) بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائى، والتروسيكل الكهربائى، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.

ومشروع شركة ((إيجيبت سات أوتو)) من المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة و تعميق المكون المحلى، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بمجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالى الحد من التأثير البيئى وخفض الانبعاثات.