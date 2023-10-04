((إيجيبت سات أوتو)) تستثمر 300 مليون جنيه لتصنيع سيارتين كهربائيتين

(MENAFN
- Al-Borsa News) الغمرى: طرح السيارتين النصف الأول من العام المقبل الشركة حصلت على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء الشهر الماضى
اتخذت شركة ((إيجيبت سات أوتو)) خطوات إيجابية نحو تنفيذ خطى إنتاج جديدة لتصنيع طرازين من السيارات الكهربائية داخل مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذى تقدر استثماراته الإجمالية بنحو 300 مليون جنيه.
قال الدكتور محمد الغمرى رئيس مجلس إدارة شركة ((ايجيبت سات أوتو)) وعميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنه من المستهدف تصنيع سيارتين كهربائيتين، الاولى تصل سرعتها إلى 60 كم لقطع مسافة تصل إلى 100 كم خلال الشحنة الواحدة، بينما السيارة الثانية تصل سرعتها إلى 80 كم وتقطع مساحة تصل إلى 200 كم خلال الشحنة الواحدة، وكلا منها ينتمى لفئة السيارات (الهاتشباك) الصغيرة لكى تتناسب مع الاستخدام داخل المدينة .
أوضح لـ((البورصة)) أن حجم الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج الجديدة تصل إلى 5 آلاف سيارة شهريًا، وتتطلع الشركة لطرح السيارتين للمدن بالسوق المحلية خلال النصف الأول من العام المقبل 2024، بمتوسطات أسعار من 150 ألف جنيه للسيارة الأولى وتصل إلى 190 ألفًا للسيارة الثانية.
أكد أن الشركة تعتمد حاليًا على مكونات محلية تصل نسبتها إلى 60% من إجمالى المستلزمات اللازمة للإنتاج، وتتعاون مع العديد من المصانع المصرية للصناعات المغذية لتصنيع المكونات المختلفة من (الزجاج، والاطارات، والكراسى.. الخ).
أشار ((الغمرى)) إلى أن الشركة تدشن حاليا خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر مربع.
وتابع: أن شركة ايجيبت سات أوتو هى إحدى شركات مجموعة إيجيبت سات جروب والتى تضم 3 شركات وهى شركة إيجيبت سات تيلكوم وهى خاصة بالاتصالات والأقمار الصناعية، والثانية شركة انوفات إيجيبت وهى خاصة بتصميم وتطوير منتجات تكنولوجية مصرية، والثالثة شركة إيجيبت سات اوتو وهى تعد أحدث شركات المجموعة والمتخصصة فى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية.
وقال ((رئيس مجلس الادارة)) إن الشركة لديها صالة عرض، تسع أكثر من 20 سيارة، ومركز خدمة بمدينة العبور، وسوف توفر قطع الغيار بالمركز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء خلال الفترة المقبلة.
لفت ((الغمرى)) إلى أن شركة ((إيجيبت سات أوتو)) تستهدف تعيين شبكة موزعين معتمدين بالسوق المصرية عقب الإطلاق الرسمى للسيارتين فى مصر خلال 2024، بهدف الانتشار والتوسع وتلبية احتياجات العملاء.
أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة تستهدف إنتاج سيارة أخرى خلال عام 2025 تصل سرعتها إلى 170 كم وتقطع مسافة تصل إلى 600 كم خلال الشحنة الواحدة، وبأسعار تحت سقف 500 ألف جنيه، وسيتم تصنيعها بالمصنع الحالى من خلال إجراء توسعات فى خطوط الإنتاج أو بناء مصنع جديد بالقرب من المصنع الحالى.
وعلى مستوى الاتجاه نحو تصدير السيارات للأسواق الخارجية، أكد أن الشركة تخطط مبدئيا لتصدير أكثر من 50% من إجمالى الطاقة الانتاجية لكل من العراق، ونيجيريا، وتونس، والجزائر، وتخطط للتوسع بأسواق أخرى خلال السنوات القادمة.
ذكر أن شركة ((إيجيبت سات أوتو)) مؤخرا وقعت بروتوكول تعاون وشراكة مع أكاديمية البحث العلمى لإنتاج السيارتين والمشاركة بالبحوث التطبيقية داخل المشروع.
أوضح أن الشركة صممت سيارة اقتصادية للمناطق الحضرية، وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ودارين تانج رئيس المنظمة الدولية للملكية الفكرية أثناء افتتاح معرض ومؤتمر مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية الذى نظمته الأكاديمية فى سبتمبر من العام الماضى، حيث وجه مصطفى مدبولى بتصنيع السيارة للاستخدام داخل المدينة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى على منح الرخصة الذهبية لشركة ((إيجيبت سات أوتو)) بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائى، والتروسيكل الكهربائى، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
ومشروع شركة ((إيجيبت سات أوتو)) من المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة و تعميق المكون المحلى، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بمجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالى الحد من التأثير البيئى وخفض الانبعاثات.
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