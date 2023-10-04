مبيعات المطورين القياسية تنعش السوق العقارى أم تحملهم ضغوطا؟ - جريدة البورصة

شهد السوق العقارى خلال الفترة الماضية مبيعات قياسية لكبرى شركات التطوير نظرا لحالة التحوط من الأزمات التى يتبعها المستثمرون، والاتجاه إلى استثمار أموالهم فى شراء العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار مع الاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع مستقبلاً.

ويرى خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى أن إبرام الشركات العقارية للعديد من التعاقدات هو شىء إيجابى للقطاع ويعد بمثابة انتعاشة كبيرة فى السوق العقارى، بالرغم من أنه قد يمثل مسئولية كبيرة على هذه الشركات من أجل الالتزام بتنفيذ المشروعات والانتهاء منها فى المواعيد المتفق عليها مع العملاء خاصة فى ظل زيادات أسعار مواد البناء وخامات التشطيب مما يجبرهم على سرعة التنفيذ تخوفا من حدوث زيادات جديدة.

بينما يرى آخرون أن المبيعات الضخمة للشركات يمكن أن تمثل مشكلة كبيرة، خاصة عند عدم قدرة الشركة على استكمال تنفيذ مشاريعها لأكثر من سبب، وأبرزها الاهتمام بتحقيق مبيعات كبيرة على حساب عدم الدقة فى سياسة التسعير وعدم الأخذ فى الاعتبار الزيادات المتتالية فى تكاليف مواد البناء.

وقال أحمد زكى، المدير التنفيذى لشركة“زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال”، إن السوق العقارى شهد خلال الفترة الماضية انتعاشة كبيرة فى المبيعات وحققت أغلب شركات التطوير العقارى مبيعات قياسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف زكى، أن ارتفاع سعر الدولار دفع الكثيرين للاستثمار فى العقار للحفاظ على مدخراتهم، خاصة أن الاستثمار فى القطاع العقارى هو الخيار الأمثل لأنه يعتبر الملاذ الآمن لشريحة كبيرة من الراغبين فى الاستثمار.

وأوضح أن الزيادة الكبيرة فى مبيعات بعض الشركات العقارية سيكون لها تأثيرات إيجابية وسوف تزيد من حجمها فى السوق العقارى بشرط قدرتها على تنفيذ مشروعاتها والتزامها بتعاقداتها مع العملاء.

وأشار إلى أن الشركات التى قامت بإبرام تعاقدات بيعية بغرض زيادة المبيعات فقط دون النظر بدقة فى سياستها التسعيرية لمنتجاتها، ستعانى بقوة وستواجه مشاكل نتيجه عدم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بمواعيد التسليم المبرمة بالعقود نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وقال زكى، إن الحكومة عليها دور كبير فى الحفاظ على القطاع العقارى وحماية الشركات من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التى بدأت بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل التوريد بتقديم العديد من التسهيلات والحوافز بالإضافة إلى التى تم الإعلان عنها لأنها غير كافية لحل مشاكل القطاع العقارى بشكل كامل.

وأضاف أن النصف الأول من العام الحالى شهد نمو مبيعات أكبر 10 شركات عقارية فى السوق بنحو 88%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بسبب زيادة الطلب على شراء العقارات وارتفاع أسعار الوحدات بشكل كبير.

وتوقع حدوث زيادات جديدة فى أسعار العقارات بنهاية العام الحالى بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن السوق العقارى يشهد خلال الفترة الحالية وضعا استثنائيا بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأضاف جاد، أن شركات التطوير العقارى لا تستطيع وقف عمليات البيع لأنها المصدر الأساسى للسيولة، وتساعدها فى استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، والوفاء بالتزاماتها من دفع أقساط الأراضى وغيرها من التكاليف.

وأوضح أن هناك نموا كبيرا فى مبيعات الشركات العقارية بالرغم من تراجع القوى الشرائية لدى المواطنين، بدليل أن المطورين يلجأون إلى البيع طويل الأجل وعلى 10 سنوات، مشيرا إلى اتجاه المستثمرين لشراء العقارات للحفاظ على مدخراتهم.

وقال جاد، إنه يجب على العقارى دراسة سياسته التسعيرية بشكل يومى من خلال متابعة حالة العرض والطلب فى السوق وسعر الأراضى التى يتم طرحها وأسعار تكاليف مواد البناء فى ظل الظروف الراهنة التى نمر بها والتغيرات السريعة فى الأسعار.

وأضاف أن أبرز الأسباب التى تجعل المطور يواجه العديد من المشاكل هى طول دورة التشغيل لأنه عند زيادة فترة التشغيل، أى طول مدة تنفيذ المشروع يتعرض المطور للخطر وتنتقل المخاطرة بالطبع إلى المشترى.

وأشار إلى أن الوقت الحالى يتطلب الإسراع فى وتيرة تنفيذ المشروعات لتجنب تحمل أعباء وضغوطات الزيادات المتلاحقة فى تكاليف مواد البناء.

وتوقع جاد، زيادة أسعار العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة لا تقل عن 20% فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم استقرارها.

وقال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى ، إن الفترة الماضية شهدت بالفعل مبيعات تعاقدية كبيرة لم يشهدها السوق العقارى من قبل بسبب الزيادة الكبيرة فى الطلب على العقارات.

وأضاف مأمون، أن شركات التطوير العقارى خلال الفترة الحالية استطاعت أن تسعر منتجاتها بسعر يناسب التكلفة الحقيقية بفضل دراسات الجدوى الجيدة لتكلفة المشروع فى ظل الزيادات السريعة فى تكاليف البناء.

وأوضح أنه يجب على الشركات بيع 50% من حجم المشروع فقط، وألا تقع فى خطأ بيع المشروع بالكامل تحسبا لأى متغيرات فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، بحيث يصبح هناك غطاء للمشروع يغطى فروق تكلفة التكلفة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن السوق العقارى يواجه العديد من الأزمات وبالرغم من ذلك يشهد خلال الفترة الحالية انتعاشة كبيرة فى الطلب من جانب المستثمرين للحفاظ على مدخراتهم لثقتهم فى الاستثمار فى هذا القطاع القوى.